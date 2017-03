Pingo Doce recruta pessoal para as lojas do Algarve

Vai realizar-se amanhã, dia 29 de Março, o Mercado de Emprego Pingo Doce, uma iniciativa que tem como objectivo dar a conhecer as oportunidades de emprego que a empresa tem nesta região do país.

Ana Ribeiro Soares, Directora de Recrutamento do Pingo Doce, afirma que «esta iniciativa permite um contacto mais próximo com os candidatos o que é uma enorme vantagem. O Pingo Doce, pelas suas características operacionais e dimensão, oferece uma multiplicidade de possibilidades ao nível dos perfis de candidatos e funções, dos horários e também das oportunidades de progressão na carreira. Esta é a mensagem que pretendemos transmitir a todos os que nos visitarem».

O evento irá decorrer entre as 11 e as 20 horas, na zona exterior do Pingo Doce de Faro – Sítio das Figuras (Estrada Nacional 125) – e contará com a presença de vários elementos da equipa de Recursos Humanos da empresa.

Para além do Centro de Distribuição em Algoz (Silves), inaugurado em 2014 e que implicou um investimento de cerca de 27 milhões de euros, o Pingo Doce tem 27 lojas no Algarve, empregando mais de 1800 pessoas na região.

O Pingo Doce é a maior cadeia de supermercados em Portugal. É uma referência de qualidade e inovação na área alimentar com especial enfoque nos produtos frescos, na Marca Própria e em soluções alimentares (Take-away e Restaurantes «No Sítio do Costume») a preços acessíveis ao maior número de pessoas e em localizações de proximidade.