Pestana lança primeira pedra de nova unidade hoteleira em Alvor

O maior hotel do grupo Pestana começa a ser construído esta quinta-feira, 28 de setembro, em Alvor, no concelho de Portimão. Com nome ainda provisório, o Hotel Pestana Quinta da Amoreira terá a primeira pedra lançada ao final da tarde, estando prevista a deslocação de Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, para a cerimónia. Estarão ainda na sessão Pedro Lopes, administrador do Grupo para o Algarve, e Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

E este é um forte investimento da insígnia na região, representando uma aposta de 50 milhões de euros que prevê criar, após a abertura da unidade de cinco estrelas, 300 postos de trabalho diretos. Ficará situado numa quinta com 12,8 hectares, entre o Hotel Pestana Delfim, na praia Alvor Nascente e o Pestana Alto Golfe.

Ao que o «barlavento» apurou, a nova unidade terá um acesso pedonal à praia e ao Alto Golfe, 450 unidades de alojamento, distribuídas por 388 quartos e 62 suites, três bares, campo de jogos multiusos e um campo de paddle. Fica integrado na área do Plano de Urbanização da UP2 do Alto do Poço e Alvor.

Entre outras das características, o espaço contemplará a construção de quatro restaurantes, um principal, um de grill e dois temáticos, bem como seis piscinas, das quais quatro são para adultos e jovens, uma será coberta e inserida no edifício do SPA, e outra será para crianças e ficará inserida numa área denominada Kids Club. Já o SPA terá ginásio, quatro salas de massagem, sauna, banho turco, além da piscina coberta.

Em todo o empreendimento, segundo apurou ainda o «barlavento» ao fecho desta edição na terça-feira, dia 26, estão previstas amplas zonas verdes, preservando a grande maioria das árvores existentes no terreno, como as oliveiras, alfarrobeiras e amoreiras de grande dimensão.

Por sua vez, a visão do grupo para aquele que é um dos maiores investimentos numa unidade hoteleira é a de um conceito inovador. Será o primeiro hotel all inclusive de 5 estrelas em Portugal, concebido de raiz, para satisfazer as necessidades dos clientes mais sofisticados e exigentes deste segmento de mercado, ao nível dos bons resorts, que existem nas Caraíbas. A unidade primará por edifícios de um e dois pisos, sem infraestruturas de grande altura, e no espaço apenas será permitida a circulação pedonal ou através de veículos elétricos. Utilizará ainda recursos energéticos sustentáveis, como os painéis solares e o sistema de água da dessalinizadora existente no Pestana, em Alvor.

No Algarve, o Pestana Hotel Group conta com 13 hotéis e resorts, três Pousadas de Portugal e cinco campos de golfe.