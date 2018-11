Pedro Miguel Monteiro recebe o prémio «Calceteiro de Letras»

O ator, poeta e encenador algarvio Pedro Miguel Monteiro recebeu o prémio «Calceteiros de Letras», atribuído pelo Ginásio Clube de Faro pela sua ação e dedicação ao longo das duas ultimas décadas na divulgação da palavra e poesia, enquanto objeto artístico nas artes performativas.

O Ginásio Clube de Faro instituiu o prémio no ano em que comemora os seus 120 anos de existência (nasceu a 22 de dezembro de 1898), com o objetivo de reconhecer e premiar uma personalidade ou instituição pelo seu papel no mundo da poesia e da palavra dita.

Pedro Miguel Monteiro nasceu em Faro, no ano de 1960. É ator e encenador do «te-Atrito», grupo de teatro profissional que ajudou a fundar em 2005. Entre 1984 e 2005 foi professor e colaborou em projetos de teatro amador e escolar, tendo coordenado grupos de teatro juvenil, teatro sénior e teatro universitário, no Minho, nos Açores e no Algarve. Tem participado como ator em filmes e é autor de dois livros – «O Poeta» e «Poezia Bruxa».

O prémio «Calceteiro de Letras» criado pelo artista farense João Franck, foi entregue pela diretora Regional de Cultura do Algarve, Alexandra Rodrigues, no encerramento do II Festival Spoken Word – Calceteiros de Letras no passado dia 11 de Novembro, contando ainda com a presença de Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro.