Paulo Águas é o novo Reitor da Universidade do Algarve

Terminou hoje, dia 16 de novembro, o processo de eleição do Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), que culminou com a vitória do candidato Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas.

Apresentaram-se a sufrágio três candidatos: o Professor Doutor Saúl Neves de Jesus (1 voto), o Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas (16 votos), e o Professor Doutor Efigénio da Luz Rebelo (14 votos).

A tomada de posse do novo Reitor está agendada para o dia 13 de dezembro, dia em que também se comemora o 38º aniversário da Universidade do Algarve.

Paulo Águas nasceu em Portimão. É licenciado em Economia (Universidade Nova de Lisboa), mestre em Gestão (Universidade Técnica de Lisboa) e doutorado em Gestão – especialidade Marketing (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa).

Desde 2010, é Professor Coordenador na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve (UAlg), área científica de gestão – grupo disciplinar de marketing. Iniciou a sua atividade de docência em 1986, como Assistente do 1.º Triénio na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Faro.

Iniciou funções de gestão académica em 1989, na qualidade de vogal da comissão instaladora da ESGHT. Desde então ocupou vários cargos dirigentes nessa unidade orgânica (UO), tais como Diretor (2009-2012), Presidente do Conselho Científico (1997/98 e 2007/09), Presidente do Conselho Pedagógico (2013), Diretor da Área de Hotelaria e Turismo (1990-1992), Vice-Presidente do Conselho Diretivo (1992-1995), Diretor da Licenciatura em Marketing (desde 2013). Foi, ainda, em 2010,

Pró-reitor da UAlg e tem pertencido a diversos órgãos colegiais ao nível da UO e da UAlg.

Entre 2002 e 2004 esteve requisitado pela Direção Regional do Algarve do Instituto Nacional de Estatística, onde exerceu as funções de Chefe do Serviço de Estudos e Difusão, tendo sido Administrador de um unidade hoteleira entre 1991 e 1993. Tem mais de quatro dezenas de publicações e participou em mais de uma dezena de projetos de prestação de serviços, com particular incidência na área do Marketing Turístico.