Novo vídeo, conferência e Rota em destaque na 2ª Mostra Silves Capital da Laranja

A segunda Mostra Silves Capital da Laranja abriu portas, na Fissul, com a estreia de um novo filme promocional desta marca, propriedade da Câmara Municipal de Silves, hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro, às 10 horas. Realizado pelo jovem silvense João Rosa Ribeiro, o vídeo conta com a colaboração de inúmeros produtores do concelho, que se associaram à marca e que, desta forma, além de divulgarem o produto, colaboram na promoção do território. As imagens mostram a dinâmica da produção dos citrinos, os processos de preparação e embalamento das frutas e ainda, a confecção de uma torta de laranja, um dos doces típicos locais.

«Procuramos, mais uma vez, continuar a trabalhar para dar maior notoriedade ao produto laranja, emblemático deste concelho e aos seus produtores, reforçando, no consumidor regional, nacional e internacional, o seu carácter e identidade únicos», explicou Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves.

Outra novidade é a Rota da Laranja, projeto que está a ser preparado e criado pelo município de Silves, com o objetivo de criar produto turístico estruturante, resistente à sazonalidade que a região conhece. Será uma oferta complementar da marca Silves Capital da Laranja, para promover e valorizar a citricultura, desde a produção, à transformação e consumo, envolvendo ainda atividades paralelas, como a restauração, hotelaria e similares.

Esta rota convidará o turista a conhecer a produção em viveiro, passando pelos pomares e produção de sumo, sem deixar de apreciar o património ou degustar os pratos da gastronomia para terminar numa das ofertas de alojamento disponíveis. Aliás, a intenção é criar uma rede que estimule a atividade económica do concelho. Haverá diferentes sugestões de percursos de acordo com os gostos, meios de deslocação e mobilidade de cada um. Também as experiências terão duração diferente (uma manhã ou uma tarde, um dia ou um fim de semana), permitindo a descoberta e a aprendizagem num encontro com a história e os saberes populares.

A apresentação da rota contou com a presença de Vitor Neto, presidente da direção da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA). O empresário e gestor, presidente do grupo «Teófilo Fontainhas Neto», sediado em São Bartolomeu de Messines, presidente da Comissão Organizadora da Bolsa de Turismo de Lisboa e ex-secretário de Estado dissertou sobre a importância de criar este género de produtos.

Outro dos pontos altos do evento foi a «Conferência Laranja XXI», partir das 14h00, que reunirá especialistas num debate sobre o planeamento e financiamento agrícolas, bem como outros temas mais científicos. O «PDR 2020 – Apoios no âmbito do GAL ADERE 2020», a «Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica», uma «Reflexão sobre desafios de sustentabilidade para a citricultura do Algarve» foram alguns dos assuntos em análise. As outras apresentações estiveram subordinadas aos temas «O sector da produção citrícola regional face às potenciais ameaças – Trioza erytreae e Xylella fastidiosa. Medidas a tomar pelos diferentes operadores»; «Medidas de combate à sinistralidade com tratores» e «O sector da proteção das plantas face à redução das substâncias ativas verificadas na UE. A visão da indústria no futuro deste sector».

Na conferência participaram ainda a autarca Rosa Palma e Fernando Severino, diretor regional de Agricultura e Pescas. A segunda Mostra Silves Capital da Laranja, que continua até 18 de fevereiro, conta com a parceria da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Universidade do Algarve, Região de Turismo do Algarve, Agrupamento de Escolas de Silves e Agrupamento de Escolas Silves-Sul, e tem como media partners os jornais «barlavento», «Terra Ruiva» e a RUA FM.

Animação musical e concertos ao vivo

Raquel Tavares, Amor Electro e Moçoilas serão os artistas no cartaz da II Mostra Silves Capital da Laranja, que terá lugar no espaço da FISSUL, entre hoje, sexta-feira, dia 16 e domingo, dia 18 de fevereiro. A fadista cantará temas do novo álbum «Roberto Carlos Por Raquel Tavares – Do Fundo do Meu Coração», além dos temas do seu repertório, num concerto marcado para sexta-feira, 16 de fevereiro, às 21h00. A banda lisboeta Amor Electro sobe ao palco da FISSUL, no sábado, 17 de fevereiro, às 21h30, enquanto o grupo algarvio Moçoilas atua no domingo, dia 18, às 16h00. O certame contará, ainda, com animação musical constante, por grupos como o Grupo de Cantares «As Larajinhas», formado por utentes dos Polos de Educação ao Longo da Vida, no dia 16, às 18h00. Os jovens talentos do concelho também se darão a conhecer na sexta-feira, às 15h00, e no sábado, às 11h00. Integrados neste grupo, atuarão alguns jovens alunos da Escola de Música da Sociedade Filarmónica Silvense. Haverá outros momentos de dança protagonizados pelos Ranchos Folclóricos do Algoz (domingo, às 11h30) e de São Bartolomeu de Messines (no domingo, às 14h30). Todos os dias haverá, ainda, animação de rua, com os grupos Duo Fole Percussion, Grupo Spirit, Quideia e Anexim – Diogo Duro.

Laranjinha Kids

A II Mostra Silves Capital da Laranja terá um espaço dedicado aos mais novos, onde estes podem participar em atividades educativas e lúdicas. O «Laranjinha Kids» funcionará a partir das 11h00, nos três dias do certame e até às 19h30, nos dias 16 e 17. No dia 18 encerra às 16h00. Haverá um atelier criativo intitulado «Laranja’Lima», onde será possível pintar livremente desde que o desenho seja alusivo à temática da mostra. «Como se faz uma laranja?» é uma atividade de animação, de modelagem de balões, promovida nos três dias. Já no atelier lúdico «Aqui há Jogos com Laranja», as crianças serão convidadas a participar em pequenos jogos de palavras cruzadas, labirintos e quizz relacionados com os citrinos. As atividades são acompanhadas por técnicos da autarquia. No primeiro dia, haverá, ainda, a hora do conto, com «Histórias da Laranja».

Festival de Barmen

A Associação de Barmen do Algarve organiza o primeiro Festival Silves Capital da Laranja para profissionais do sector, no dia 17 de fevereiro, às 14h00. A iniciativa reunirá especialistas algarvios, que, ao longo da tarde, participam em provas nas modalidades Clássica, Mixologia e Flairtending. Um fator obrigatório é o uso de sumo de laranja natural, com os citrinos locais. O público poderá ainda assistir à criação dos mais variados cocktails num palco secundário. A entrega dos prémios terá lugar às 19h00, pela mão de Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves.

Quinta dos Avós faz torta de laranja gigante

Encarnação Gonçalves, conhecida e premiada doceira e responsável pela produção da Quinta dos Avós, pastelaria/ museu do Algoz aceitou o desafio de confecionar a maior torta de laranja de sempre, estando previsto que este doce típico do concelho tenha 10 metros de comprimento. Será uma estreia na mostra, embora a proeza possa ser repetida na próxima edição do certame, em 2019, com dimensões suficientes para entrar no Guinness Book of Records, como a maior torta de Laranja do mundo. A iguaria será distribuída aos visitantes da FISSUL, no domingo, 18 de fevereiro, a partir das 15h30.

Showcookingcom laranja

A II Mostra Silves Capital da Laranja acolhe, no dia 16 de fevereiro, às 16h00, um showcooking dinamizado pelo chef Valter Castanheira, da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), e no dia 18 de fevereiro, uma outra demonstração culinária, pela mão do chef Luís Santos. Com uma vasta experiência no mundo da cozinha e da pastelaria, Valter Castanheira elaborará duas receitas (wrap de frango, batata-doce, laranja e tomate cherry e profiteroles com mousse de laranja). Já Luís Santos, com 19 anos de experiência enquanto chefe de cozinha e formador, apresentará uma receita de pato com laranja, mas com algumas surpresas e ingredientes especiais que prometem surpreender os presentes.