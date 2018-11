Mural gigante no quartel dos Bombeiros de Silves presta homenagem no feminino

O quartel dos Bombeiros de Silves tem, desde o final da semana passada, um novo mural de arte urbana. O trabalho, da autoria do artista Filipe Neves, 25 anos, também conhecido por ASUR (ex-Dgiphi), desenhou uma bombeira a amamentar um bebé no decorrer de um incêndio florestal. A ideia é sensibilizar para o sacrifício pessoal e familiar a que os soldados da paz estão sujeitos aquando de catástrofes, como a que aconteceu no final de agosto. E também lembrar que há mulheres dedicadas nas corporações de bombeiros. O trabalho teve início em outubro e demorou quatro semanas a completar.

Para Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, «o mural que agora decora a parede do quartel dos bombeiros da nossa cidade de Silves, espelha a força, a abdicação, a capacidade de entrega, de homens e mulheres que deixando as suas famílias e pondo muitas vezes a sua vida em risco, tudo fazem para ajudar o próximo e proteger o nosso território. A enfrentar as chamas e outras situações de catástrofe, ou no trabalho silencioso do dia a dia no transporte de doentes em situação de maior fragilidade física, é a prontidão de resposta dos bombeiros que nos leva a esperança nos momentos de maior angústia».

A autarca sublinha que «este mural, obra extraordinária do artista Filipe Neves, representa de forma bem visível toda esta dedicação ao serviço dos outros. A arte é um meio por excelência, para nos recordar e fazer refletir sobre aspectos fundamentais da vida. Que cada um, ao passar pela rua, possa apreciar esta fantástica obra e valorizar cada vez mais o contributo inestimável que os bombeiros dão à nossa sociedade».

O trabalho de Filipe Neves pode ser visto aqui.