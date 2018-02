Movimento «SOS Ria Formosa» vai ser recebido hoje na Presidência da República

O movimento «SOS Ria Formosa» vai ser recebido hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, na Presidência da República, em Lisboa, por Nuno Sampaio, assessor de Marcelo Rebelo de Sousa responsável pela pasta do Ambiente.

Esta audiência estava prevista desde a visita do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa ao Algarve durante o ano passado.

Em nota enviada ao «barlavento», o movimento «SOS Ria Formosa congratula-se pela concretização desta audiência, numa altura em que voltam as demolições aos Núcleos históricos do Farol e da Culatra, já reconhecidos pela Assembleia da República como tal, numa recomendação ao governo votada por maioria no final de 2016».

No encontro que deverá decorrer às 15 horas, o movimento «SOS Ria Formosa» irá alertar chefe de Estado «para as preocupações e incertezas das populações e os problemas da Ria, nos cenários de curto, médio e longo prazo. A temática das demolições e todas as questões associadas ao reconhecimento efetivo dos núcleos do Farol e Hangares. A comitiva será constituída por dois elementos».