Mosaicos Romanos da Villa de Milreu já estão a ser restaurados

A Direção Regional de Cultura do Algarve iniciou a primeira fase de trabalhos de conservação e restauro de um conjunto de Mosaicos das Ruínas Romanas de Milreu.

Os mosaicos que estão a ser intervencionados correspondem a uma fase de remodelação e ampliação da villa romana nos séculos III e IV d.C., onde se inclui o famoso pavimento «dos peixes e da lula sorridente» e os pavimentos dos cubicula, que lhe estão anexos.

Esta intervenção tem como objectivo a conservação e a preservação do conjunto, bem como melhorar a leitura e a compreensão deste importante conjunto artístico.

Os trabalhos estão a cargo da firma «Nova Conservação – Restauro e Conservação do Património Artístico e Cultural, Lda», tendo uma duração prevista de cinco meses.

Esta ação tem o custo de 30078 euros (já com IVA incluído) e enquadra-se no âmbito do «Projeto de Conservação Requalificação das Ruínas Romanas de Milreu», no valor total de 529870 euros, aprovado pelo «Programa CRESC Algarve 2020», com previsão de execução até 2020.

Para já estão a ser realizadas ações de limpeza dos mosaicos, tratamento de infestantes, aplicação de argamassas de consolidação e refechamento de juntas.

Os muros e os revestimentos das paredes dos compartimentos que integram os painéis de mosaicos serão também alvo de trabalhos de reparação e consolidação.

Estas ações irão condicionar a circulação no monumento, facto pelo qual, a Direção Regional de Cultura do Algarve pede «a maior compreensão».