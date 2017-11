Morreu antigo presidente da CCP, José António Silva

O empresário e antigo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) José António Silva morreu na quarta-feira, 22 de novembro, realizando-se o funeral no sábado, às 10h00, em Silves, no Algarve.

José António Silva, de 60 anos, presidiu ao grupo Alicoop, ocupou o cargo de presidente da CCP entre 2004 e 2010 e integrou a Comissão de Honra de Cavaco Silva, de quem foi mandatário pelo distrito de Faro nas eleições presidenciais de 2006.

A direcção da CCP destaca que o seu mandato foi «exercido num período muito difícil para o comércio de proximidade, que o empresário defendeu incansavelmente», o que, refere, «incluiu importantes iniciativas, como o lançamento do Código de Ética para o Comércio e Serviços».

«Além do enorme trabalho que desenvolveu no movimento associativo em defesa dos interesses dos sectores do comércio e dos serviços, José António Silva foi um empresário destacado e um líder com excepcionais qualidades humanas», lê-se na nota.

Também a direcção e os restantes Órgãos Sociais do Silves Futebol Clube «mostram a sua consternação e apresentam o mais sentido pesar pelo falecimento de José António Fernandes da Silva, que exerceu as funções de Presidente da Assembleia Geral entre os anos de 1998 e 2007, tendo dado um elevado contributo para a estabilidade e o bom nome do nosso clube. Dirigimos as nossas condolências a todos os seus familiares e amigos neste momento difícil e de dor», lê-se na nota de pesar.

Hoje, sexta-feira, 24 de novembro, a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve «vem manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento do Dr. José António Silva e endereçar à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências. José António Silva desempenhou o cargo de presidente da Assembleia Geral da ACRAL, entre 2002 e 2009, e de presidente da CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, em representação da ACRAL, entre 2004 e 2010. Notabilizou-se como empresário, nomeadamente à frente do então maior grupo económico da região, a Alicoop».

O velório está marcado para hoje, 24 de novembro, entre as 17h00 e as 21h00, na Casa Mortuária de Silves, de onde partirá o funeral, que terá lugar no sábado, às 10h00.