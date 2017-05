Mar Shopping Algarve promove feira de emprego a partir de amanhã

Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o espaço do futuro MAR Shopping Algarve será palco de uma Feira de Emprego com vista ao recrutamento de novos colaboradores do futuro centro comercial de Loulé. A iniciativa, em parceria com o IEFP, terá lugar junto ao restaurante da loja IKEA (Piso 1) e irá dar a conhecer as oportunidades de emprego e formação disponíveis aos potenciais candidatos, interessados em trabalhar nas 110 futuras lojas do complexo comercial.

Em funcionamento das 11h00 às 19h00, a Feira de Emprego promovida pelo MAR Shopping Algarve e pelo IEFP visa reforçar a proximidade do novo projeto com a comunidade local, facilitando o primeiro contacto entre empregadores e potenciais candidatos. Este evento contará com a presença de marcas que terão lojas no MAR Shopping Algarve, como Grupo Inditex, Loja do Gato Preto, Pingo Doce, Aromas, Primark, FNAC, Punto Roma, entre outras.

O IEFP apoiará esta iniciativa, durante os três dias de feira, através da presença de técnicos que apoiarão empregadores e candidatos desde requisitos de candidatura, condições de elegibilidade, às medidas de apoio ao emprego, designadamente Contrato de Emprego, Estágios Profissionais e Apoio à Mobilidade Geográfica, para que os processos de seleção e recrutamento possam ser potenciados por apoios ao emprego.

«Esta iniciativa foi pensada para simplificar o processo de recrutamento que muitas empresas estão a fazer no âmbito da abertura do MAR Shopping Algarve, assegurando um período alargado e compatível com a disponibilidade dos candidatos. E, embora conscientes de que o processo de recrutamento é da responsabilidade dos empregadores, queremos mediar este processo importante de contratação das pessoas que, inseridas num projeto inovador que alia a oferta comercial com o lazer, vão contribuir, de forma muito direta, para a satisfação e tempo de qualidade que queremos proporcionar aos nossos visitantes. O projeto recebeu, desde o início, elevada atenção por parte de marcas nacionais e internacionais que quiseram instalar-se no centro comercial e esperamos que o mesmo aconteça com as candidaturas às lojas, permitindo-nos incentivar a procura de emprego na região e a preparação dos futuros colaboradores, à medida das expetativas e necessidades de quem nos visita», comenta Herman Gewert, diretor-geral do MAR Shopping Algarve.

No encontro, empregadores e candidatos a emprego terão também oportunidade de obter informação sobre o plano de formação do IEFP e de outras entidades formadoras da região, em resposta às necessidades de formação sinalizadas pelos empregadores junto do MAR Shopping Algarve e para colocação de jovens e adultos à procura de trabalho.

Com abertura prevista para este ano, o segundo empreendimento comercial da IKEA Centres em Portugal chega a Loulé sob um projeto de 82.000 m2 que edifica a junção de três complexos num só – Centro Comercial, loja IKEA e Designer Outlet Algarve – com o objetivo de oferecer aos visitantes a qualidade de uma experiência de compra versátil, beneficiando da oferta de três espaços concebidos de forma integrada e com base nas características e necessidades da população local.

O complexo comercial irá integrar 220 lojas (110 no MAR Shopping Algarve e 110 no Outlet), assumindo um papel de relevo no desenvolvimento da região.