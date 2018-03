Mar invade quarto de casal de turistas na Praia de Faro

Um casal de turistas que pernoitava no Luxury Beach Guest House, foi surpreendido pela força de uma onda que partiu as janelas e invadiu o quarto, cerca das 2 horas da madrugada. Não passou, contudo, de um valente susto, e segundo o proprietário, ouvido esta manhã pelo «barlavento» o casal foi de imediato instalado num outro quarto no primeiro piso desta unidade.

José Valente, comandante do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, confirmou que «foi a conjugação de fatores, a maré alta, o vento, e a agitação marítima que provocou o galgamento das ondas». Durante a noite, «o areal depositou-se nas vias, e tivemos essa situação no hotel, onde a rebentação de uma onda provocou alguns estragos».

Na praia, a intempérie também deixou marcas, embora «nada de significativo. Há apenas alguns prejuízos materiais em escadas e muros. Tivemos também a estrada de circulação fechada ao trânsito devido à agua e à areia, no entanto, já está acessível», esclareceu ainda José Valente.

Durante a noite, esteve de prevenção um efetivo de seis elementos dos bombeiros e proteção civil. «Neste momento, temos três máquinas retroescavadoras que estão a trabalhar conjuntamente com três camiões da Câmara Municipal de Faro na remoção da areia».

O acesso está limitado, com a GNR apenas a deixar entrar na ilha de Faro, residentes e veículos de cargas e descargas. Segundo as previsões, a instabilidade irá continuar, embora com menor intensidade. No local está ainda Steven Sousa Piedade, presidente da Junta de Freguesia de Montenegro.

O Luxury Beach Guest House é uma pequena unidade de nove quartos, inaugurada a 1 de maio de 2017. Foi a primeira vez que acontece um incidente do género. O proprietário ainda não estimou os prejuízos, mas garante que terá de cancelar reservas nos próximos dias.