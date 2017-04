Magnata francês lança White Shell Beach Villas na Senhora da Rocha

A empresa imobiliária Vanguard Properties vai investir 12 milhões de euros no complexo White Shell Beach Villas que começou a ser construído no início desta semana na Senhora da Rocha, em Porches, concelho de Lagoa. Será um empreendimento turístico de quatro estrelas que irá incluir 55 apartamentos (de tipologia T1 a T3 ) com vista para o mar, e também um spa, ginásio, três piscinas e campos de ténis e padel.

As obras irão prolongar-se durante cerca de 20 meses. Espera-se que o empreendimento crie 60 novos postos de trabalho, durante a construção, e impulsione a economia nesta zona. A cerimónia de lançamento da primeira pedra contou com a presença do magnata francês e fundador da Vanguard Properties Claude Berda, o seu representante em Portugal José Cardoso Botelho e o presidente da Câmara Municipal de Lagoa Francisco Martins.

«Esta foi uma excelente oportunidade para nós», disse José Botelho aos jornalistas. «Já existia um projeto em curso para este terreno que comprámos ao Banif. Mas a verdade é que agora está muito melhor que o original», pois a volumetria foi reduzida. O plano é manter este complexo, vocacionado para famílias, a funcionar durante todo o ano.

Será construído um estacionamento subterrâneo «de forma a que não haja carros a circular e que o ambiente seja mais calmo e seguro para as crianças». O White Shell terá também certificação BREEAM, que avalia a sustentabilidade de investimentos imobiliários e é considerado «muito importante em mercados como os escandinavos e alemão».

Botelho elogiou ainda a forma como o projeto foi acolhido «de braços abertos» pela autarquia. A empresa tem ainda outros projetos em carteira, mas escusou-se a avançar mais informações.