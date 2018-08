Macdonald Monchique Resort & Spa reabre no dia 16

O Macdonald Monchique Resort & Spa volta a receber hóspedes na quinta-feira, dia 16 de agosto. Apesar de as instalações deste resort de cinco estrelas não terem sido diretamente afetadas pelo incêndio que assolou a região, a administração decidiu encerrar portas durante uma semana, estando agora pronto a reabrir.

Durante os incêndios, e apesar de em momento algum o hotel ter estado em perigo eminente, a direção decidiu realojar os hóspedes noutras instalações hoteleiras do Algarve, para que pudessem continuar as suas férias em segurança, longe da área afetada pelos incêndios. Agora, depois de feitas as limpezas necessárias e já com a calma que caracteriza esta zona do Algarve, é tempo de voltar à normalidade.

Dedicado ao bem-estar, ao corpo e à alma, o Macdonald Monchique Resort & Spa dispõe de 185 suites de luxo, duas piscinas exteriores, uma para os adultos e outra para as famílias, bem como uma variedade de tratamentos no SPA. Quem gosta de alternar o descanso com atividades, pode experimentar as aulas de Pilates, Yoga, Stretching, Fitball, ou Core, ou treinar no ginásio, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. A equipa do Kids Club está preparada para receber os mais novos e entretê-los com jogos e divertidas brincadeiras sob o olhar atento da mascote Max, uma cegonha.

O resort também apresenta uma ótima e variada oferta gastronómica coordenada pelo Chef Luís Batalha. O Macdonald Monchique Resort & Spa reafirma a vontade de dinamizar esta região, sobretudo agora, quando a economia local e a população precisam de apoios à revitalização e ao regresso do turismo à Serra de Monchique. Os preços em agosto começam nos 160 euros, para duas pessoas e por noite, numa suite com pequeno-almoço.