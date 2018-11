Lux Garden é o primeiro condomínio privado de luxo de Faro

Indo ao encontro de uma crescente procura, a Libertas apostou na construção e promoção daquele empreendimento na zona da Lejana, junto à Estrada da Senhora da Saúde, que o grupo imobiliário quer tornar conhecida como Alta de Faro, com luxuosos apartamentos com tipologias entre T2 e T4.

Numa arquitetura de linhas contemporâneas, pensada para as famílias modernas, estes imóveis de alta qualidade conjugam áreas generosas e uma localização privilegiada, ficando a poucos minutos de todos os serviços, como escolas, hospital, ou até da baixa da cidade de Faro ou do Aeroporto Internacional.

Embora com o centro da cidade bem perto, os apartamentos do Lux Garden vão contar com extensas varandas e churrasqueiras, permitindo aproveitar ao máximo o privilegiado clima algarvio e refeições em família ao ar livre. Os apartamentos T2, T3 e T4 dispõem também de terraços privados com jacuzzi.

As cozinhas vão estar totalmente equipadas, com estores elétricos com fecho centralizado, ar condicionado reversível, portas de segurança, sistema de videoporteiro e sistema de videovigilância.

Simultaneamente, o Lux Garden – Alta de Faro vai contar com um jardim central, com pomar e canteiros de ervas aromáticas, uma piscina aquecida de água salgada, uma piscina e um playground para crianças e vários equipamentos de manutenção.

Este complexo vai também contar com painéis solares, que vão aquecer as águas domésticas, e os lugares de estacionamento vão estar equipados com tomadas eletric-car.

Estas características, aliadas à qualidade do isolamento térmico, vão conferir aos apartamentos a classificação energética A, que se traduz numa economia de energia 45 por cento superior à média.