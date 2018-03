Luís Graça considera que governo deu resposta «pronta e rápida» aos algarvios

O presidente do Partido Socialista (PS) Algarve e deputado à Assembleia da República Luís Graça, congratulou-se hoje, quinta-feira, 15 de março, pela «pronta e rápida resposta do governo aos autarcas, agricultores e populações afetadas pelos temporais da semana passada».

«O governo fez publicar hoje um despacho onde reconhece como fenómeno climático adverso o violento tornado registado a 4 de março, em alguns municípios do Sotavento algarvio, accionando a aplicação do apoio à reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas danificadas, nos ativos fixos tangíveis e ativos biológicos que integram o capital produtivo da exploração, correspondente a plantações plurianuais, equipamentos e construções rurais de apoio à atividade agrícola. As medidas de apoio hoje publicadas seguem-se à visita efetuada pelo secretario de Estado Adjunto da Agricultura, Luís Vieira, imediatamente após a ocorrência deste tornado que causou danos e prejuízos em várias explorações agrícolas», lê-se na nota de imprensa do PS Algarve.

Em paralelo, «o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, visitaram também esta semana as zonas afetadas e reuniram com as autarquias locais, no sentido de efetuar-se o levantamento global dos prejuízos causados pelo mau tempo em todo o Algarve, tendo determinado a apresentação até ao próximo dia 20 de um relatório ao Governo para determinação de apoios, através de financiamento a 100 por cento do Fundo Ambiental para repor as estruturas que foram danificadas um pouco por todo o litoral do Algarve».

O PS Algarve «sublinha a pronta capacidade de resposta do governo que, de forma célere e expedita, disponibilizou meios de apoio aos agricultores e às autarquias locais, saudando igualmente as estruturas regionais e locais dos bombeiros, proteção civil e ação social pela sua intervenção durante as ocorrências».