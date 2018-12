Lince Ibérico: governo apresenta resultados no pós-incêndio de Monchique

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, visita amanhã as obras de ampliação e de recuperação do Lince Ibérico, para apresentação dos primeiros resultados do Programa de Reprodução do Lince Ibérico.

O encontro no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves, está previsto para as 11h45, de quarta-feira, 12 de dezembro.

Está igualmente prevista a deslocação às instalações de monitorização dos linces que regressaram de Espanha, para onde foram deslocados, na sequência dos incêndios do verão passado.

No início de agosto, um fogo atingiu o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, pelo que, os 29 exemplares que lá se encontravam, foram transportados para três Centros de Crias congéneres de Espanha.

Em Portugal o Programa de Cria e Reintrodução do Lince Ibérico conta com um total de 33 animais libertados e 44 linces nascidos em meio natural. Está ainda prevista pelas 16h15, uma visita a uma área de introdução do lince Ibérico, em Mértola.

Assinatura do protocolo entre autarquia de Monchique e IHRU

A secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, e a Secretária de Estado de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, vão estar presentes na cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação Institucional entre a Câmara Municipal de Monchique e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Na sequência do incêndio ocorrido em agosto passado, no concelho de Monchique, foi concedido apoio para o levantamento das situações dos agregados familiares, cujas habitações permanentes foram afetadas.

Face a esta situação, o IHRU e a Câmara Municipal de Monchique, assinam amanhã, 12 de dezembro, às 10h00, na Câmara Municipal de Monchique, o protocolo de cooperação entre o município e o programa «Porta de Entrada».

O Protocolo de Cooperação Institucional, permite a resolução de 52 situações de grave carência habitacional, identificadas pelo Município, que correspondem a um total de 95 pessoas privadas de condições mínimas de habitabilidade,na sua habitação permanente.

Está prevista ainda, a concessão de apoio à reabilitação em 38 casos de habitações danificadas pelo incêndio de Monchique e a concessão de apoio ao arrendamento, em 14 casos sinalizados.

No total, ao abrigo do Programa «Porta de Entrada» o IHRU concede um apoio financeiro de 2 milhões e 300 mil euros.

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, estará presente no evento no âmbito do «Programa Paisagem», valorização do capital natural de ordenamento do território.