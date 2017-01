Juan Gómez-Vega é o novo CEO de Vilamoura World

O argentino Juan Gómez-Vega, 39 anos é o novo CEO de Vilamoura World. Licenciado em Economia pela Universidade de Buenos Aires, detém um mestrado em Finanças pela Universidade CEMA, Argentina, bem como um MBA em Finanças, Economia e Imobiliário pela Universidade de Columbia, Nova Iorque.

Diretor do fundo Lone Star em Madrid, onde, entre outras funções, foi responsável pelo projeto Neinor Houses. Desde que ingressou no fundo, em 2015, teve a seu cargo a gestão de carteiras de ativos espanhóis e portugueses, principalmente no setor residencial.

Juan Gómez-Vega iniciou a sua carreira profissional como analista imobiliário no Pegasus Capital, Argentina, seguindo-se uma passagem pelo Morgan Stanley em Nova Iorque, assumindo funções no Deutsche Bank em Londres entre 2010 e 2014, primeiro como associado e depois como assessor do Vice-presidente do RREEF Real Estate. Em 2014 chega a Madrid como Vice-Presidente da Grove International Partners, um fundo de investimento em ativos imobiliários.

Segundo avançou hoje em entrevista às publicações do grupo Open Media, entre as quais o «barlavento», Juan Gómez-Vega considera que esta nomeação «é um enorme desafio profissional». A curto prazo, será responsável por acelerar e reformular o «Masterplan» de 400 hectares da revitalização imobiliária de Vilamoura.

Ontem, 12 de janeiro, a marina de Vilamoura, foi eleita International Marina of Distinction: 2015-2017 pela The Yacht Harbour Association (TYHA). O anúncio foi feito no London Boat Show, que decorre em Londres.