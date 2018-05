João Fernandes eleito presidente da RTA

Segundo o «barlavento» apurou, está terminada a eleição na Região de Turismo do Algarve, sendo que João Fernandes é o novo presidente, com 17 votos. Já Desidério Silva teve 11 votos e há ainda registo de 3 votos em branco.

As eleições estavam marcadas para hoje, dia 11 de maio e as listas foram entregues até 23 de abril. Para eleger um novo líder da RTA há um total de 33 votos do colégio eleitoral. São 16 votos dos presidentes das Câmaras Municipais, 14 das associações empresariais da região, dois dos sindicatos (CGTP e UGT), e um da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).