João Fernandes é o novo presidente da Associação Turismo do Algarve (ATA), tendo derrotado na assembleia eleitoral do organismo Carlos Luís, o antigo presidente, por apenas 10 votos, naquela que foi uma renhida contenda eleitoral. João Fernandes, que era já presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), acumula assim funções nos dois organismos.

A tomada de posse da nova direção vai acontecer no dia 17 de dezembro, e João Fernandes considera a partilha de funções entre os dois órgãos como algo «benéfico para a região». Para o novo presidente, «as duas organizações são complementares na sua ação, pelo que através da articulação dos seus papéis e da criação de sinergias entre quem define a estratégia de desenvolvimento turístico do destino e quem o promove internacionalmente, será possível obter não só uma maior rentabilização dos vários recursos disponíveis, mas também ganhar uma maior eficácia, um maior peso e um maior poder negocial para o Algarve».

O líder da nova direção da ATA considera necessário «promover um maior envolvimento e uma participação ativa dos empresários do Algarve num projeto sólido e ambicioso para a promoção da região enquanto destino turístico».

João Fernandes avisa que a nova direção irá trabalhar «no sentido de tornar o Algarve um destino mais competitivo e reconhecido pela qualidade e pela diversidade da sua oferta». Prossegue, explicando que «para isso, vamos potenciar um trabalho em rede, contando com a intervenção de todos os agentes da indústria de turismo da região, desde as empresas de alojamento, às agências de viagens, empresas de animação turística e de rent-a-car ou ainda as marinas, entre outros, em torno desse objetivo comum. Queremos contar com o contributo de todas as empresas do sotavento ao barlavento algarvio». O novo presidente revela que a estratégia da nova direção passará por um maior foco na comercialização da oferta da região, visando o aumento do negócios das empresas algarvias.

Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa passa ainda por dar continuidade à aposta na diversidade da oferta da região, posicionando o Algarve como um destino que, em complemento ao «Sol & Mar» e ao golf , reconhecidos internacionalmente como produtos de excelência, tem outras valências e potencialidades que devem ser exploradas, de forma a gerar diferentes motivações de visita e, consequentemente, novas oportunidades para os turistas virem conhecer a região.

Paralelamente, a ATA irá também fomentar a colaboração e o trabalho conjunto com outras regiões em torno de produtos ou temáticas transversais.