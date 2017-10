Joana Schenker é Campeã Mundial de Bodyboard

Joana Schenker é campeã do Mundo do Circuito Mundial da APB, tendo alcançado o tão cobiçado título, ontem, domingo, 8 de outubro na Praia do Norte, na Nazaré, apesar de não ter ido além dos quartos de final do Nazaré Pro, a sétima e penúltima etapa do circuito mundial.

Joana Schenker chegou a ser eliminada pela concorrente direta ao título, Alexandra Rinder, hispano-germânica das Canárias que já leva dois títulos mundiais.

Contudo, a atleta algarvia viria a beneficiar da posterior eliminação de Rinder e da brasileira Isabela Sousa, a outra favorita à coroa de campeã, na ronda seguinte, frente às japonesas Ayaka Suzuki e Sari Ohhara, respetivamente.

Assim, a atleta algarvia, tricampeã europeia e nacional de bobyboard, faz história, e torna-se assim a primeira cidadã portuguesa a vencer um circuito profissional de uma modalidade de surfing.

«Não tenho palavras para descrever este momento. Ainda não caí em mim. É incrível», disse Joana Schenker, em declarações à assessoria de imprensa da Câmara Municipal da Nazaré, acrescentando que é «um objetivo máximo de qualquer atleta, e que só se consegue após muito trabalho, feito ao longo de muitos meses».

Teresa Almeida, atleta local, terminou em 5º lugar. A japonesa Ayaka Suzuki foi, por seu turno, a vencedora do Nazaré Pro 2017. A compatriota Sari Ohhara foi segunda. Ainda durante a manhã, também se apurou o Campeão do Pró-Júnior. O gaulês Txomin Lopes foi o vencedor, com o Português Miguel Ferreira terminando em 4º lugar.

Este primeiro lugar de Joana é o ponto mais alto de um percurso de domínio nacional e europeu da modalidade. Tetracampeã nacional e tetracampeã europeia, o Mundial era o passo lógico mas que poucos se atreviam a prever, apesar do quarto posto no circuito APB do ano passado.

Orientada por Francisco Pinheiro, carismático competidor nacional tornado treinador que foi o primeiro a reconhecer o talento da atleta que ontem se sagrou rainha do bodyboard mundial. Joana Schenker fez 30 anos a 1 de outubro.