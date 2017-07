ISQ aposta no Algarve e inaugura novas instalações em Loulé

A empresa de engenhariae consultoria técnica ISQ inaugurou hoje, 7 de julho, em Loulé as suas novas instalações no Algarve numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado da Industria, João Vasconcelos, e do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo.

Segundo o Presidente do ISQ, Pedro Matias, “o Algarve é um mercado muito importante para nós e onde queremos muito estar presentes por isso decidimos renovar a nossa presença na Região através de novas instalações que hoje inauguramos”.

Pedro Matias refere ainda “numa altura que muitas empresas preferem prestar serviços ao Algarve a partir de Lisboa, nós fazemos o contrário. Queremos estar presentes no Algarve, com instalações próprias e uma equipa local e assim prestar um serviço de proximidade e de permanente disponibilidade pois sabemos que os clientes valorizam muito isso».

O ISQ é uma entidade privada e independente que oferece aos seus clientes um vasto conjunto de serviços de Engenharia, Consultoria, Inspeções Técnicas, Ensaios e Testes e desenvolve também atividades de I&D e Inovação.

Estas atividades são apoiadas através de uma rede de empresas do Grupo ISQ, de um conjunto de 16 Laboratórios Acreditados e recorrendo a equipas multidisciplinares. O Grupo ISQ tem mais de 1400 colaboradores espalhados pelo Mundo. Estes serviços são dirigidos aos sectores de Oil & Gas, Energia, Automóvel, Aeroespacial, Industrias de Processo, Saúde, Transportes, Inspeções Técnicas, Metrologia, entre outros.

O ISQ tem a sua sede em Oeiras (Taguspark) e tem também Delegações em Loulé, Sines, Castelo Branco, Vila Nova de Gaia e Vila Nova de Cerveira.

Várias foram as entidades que não quiseram deixar de assinalar este facto e marcaram presença na cerimonia como seja o presidente da CCDR – Algarve, Francisco Serra, o presidente do NERA, Vitor Neto, e o Secretário-Geral da AMAL, Miguel Freitas, o que atesta a importância que tem para o Algarve e para Loulé a presença do ISQ na Região.

Nas palavras de José Figueira, Administrador do ISQ «o mercado não apenas está a crescer como está mais exigente. E faz parte do nosso ADN antecipar as necessidades das empresas. Por isso mesmo, investimos em instalações mais modernas, equipamento tecnologicamente avançado e recursos humanos de elevado nível, apostando nesta região».

Aliás, «dadas as diversas valências, o ISQ pode constituir-se como um parceiro estratégico das autarquias locais ao nível das cidades sustentáveis e na melhoria da qualidade de vida urbana», acrescenta José Figueira.

Através da sensorização urbana e de outras ferramentas, é possível obter informações on-line sobre mobilidade, poluição e ambiente acústico que permitem uma atuação mais eficiente e tomar opções futuras mais sustentáveis

O ISQ tem sido o parceiro de muitas empresas da região do Algarve e Baixo Alentejo nas áreas de: inspeções legais, metrologia legal, calibrações, inspeções de gás, equipamentos sob pressão, segurança, inspeção, ensaios e análise de condição.

O Mar Shopping Loulé, uma das maiores obras de construção a decorrer no país, com uma área de implantação de 82.000 m2 e 220 lojas em que o ISQ participa como parceiro no controlo da obra e comissionamento das instalações, no âmbito da prestação de serviços de consultadoria e inspeções técnicas, é um bom exemplo.

As novas instalações do ISQ em Loulé passam a funcionar na Rua Leonel das Neves, 21, r/c dto. (S. Clemente).