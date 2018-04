IP avança com obras de emergência na EN125, EN124 e EN396

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai desenvolver até ao Verão um conjunto de intervenções com caracter de urgência, para a reparação e melhoria das condições de circulação e segurança na EN125, EN124 e EN396. Trabalhos de reparação das patologias identificadas nestas estradas ao nível do pavimento, que envolvem, entre outros, a fresagem e repavimentação, o alteamento das bermas e execução da marcação horizontal da via. A IP irá também promover a reabilitação e reforço estrutural da Ponte sobre o Rio Almargem, ao quilómetro 138,750 da EN125.

Como é de conhecimento público, o Contrato de Subconcessão Alterado referente à Subconcessão do Algarve Litoral, prevê a reversão de 131 quilómetros de vias para jurisdição direta da IP.

A realização destas intervenções será dividida em três empreitadas distintas, envolvendo um investimento global de cerca de um milhão de euros.

Para as intervenções de beneficiação do pavimento e marcação horizontal na EN125, EN124 e EN396, serão publicados amanhã dois Concursos Públicos Urgentes:

– EN125 numa extensão de 38,157 km, Entre Olhão (Km 114,6) ao limite do concelho de V. Real St.º António (km 152,757), atravessando os concelhos de Olhão, Tavira, V. Real St.º António e Castro Marim.

EN124 numa extensão de 9,9 km e EN396 – Na EN124, entre Porto de Lagos (km 6,750) e proximidades de Silves (km 16,650) atravessando os concelhos de Portimão e de Silves, e na EN396, em Loulé junto ao nó com a A22 (km 18,6).

A opção por este procedimento com caracter de urgência permitirá que as obras possam ter inicio já na segunda quinzena de maio. Com um prazo de execução de 45 dias, estarão concluídas antes do período do Verão, assegurando uma importante melhoria das condições de conforto e segurança para as populações da região bem como dos milhares de turistas que procuram o Algarve para gozo das suas férias.

A IP irá também lançar, no mês de maio, a empreitada de reabilitação e reforço estrutural na Ponte sobre o Rio Almargem, localizada ao Km 138,750 da EN125.

A obra envolve o reforço estrutural, a reabilitação e repavimentação do tabuleiro e acessos, a reparação do dos passeios, do sistema de drenagem e das juntas de dilatação, a colocação de guardas de segurança e a pintura integral da ponte.

Trabalhos de reabilitação e reforço têm um prazo de execução de 180 dias e vão ser realizados em duas fases, por forma a assegurar a circulação rodoviária.

A concretização destas intervenções de reparação irá permitir a reposição das condições de segurança e circulação nestas vias, mitigando as atuais carências existentes ao nível da mobilidade e que serão resolvidas pelas intervenções de requalificação a executar pela Infraestruturas de Portugal, assim que for legalmente possível com a materialização da transferência das vias.