Investigador da UAlg é o mais jovem e promissor cientista europeu

Clévio Nóbrega, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, acaba de ser distinguido pela Sociedade Europeia de Neuroquímica com o prémio «Jovem Cientista 2017».

A distinção, atribuída ao mais jovem e promissor cientista europeu, visa reconhecer a excelência da investigação desenvolvida na área da neuroquímica. Este ano o galardão voou para o Algarve, reconhecendo o mérito e a inovação dos projetos deste investigador, responsável pelo laboratório de Neurociência Molecular e Terapia Genética no CBMR.

O prémio, que garante ao investigador entrada direta como conferencista convidado no Congresso da Sociedade Internacional de Neuroquímica, será entregue no dia 22 de agosto, em Paris, sob o olhar atento da comunidade científica europeia.

Além de investigador, Clévio Nóbrega leciona ainda no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg.