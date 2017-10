Investigador da Ualg distinguido por aparelho portátil que estimula tato, paladar e olfato em ambientes virtuais

João Duarte Pereira Sardo, aluno finalista do mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica da Universidade do Algarve (UAlg), recebeu o prémio de melhor artigo para jovens investigadores, apresentado no Congresso Internacional de Engenharia e Sustentabilidade no século XXI, INCREASE 2017, que decorreu no Campus da Penha da Universidade do Algarve, de 11 a 13 de outubro.

Entre as dezenas de artigos apresentados foi premiado o Portable Device for Touch, Taste and Smell Sensations in Augmented Reality Experience, por ser considerado o trabalho científico mais inovador. Consiste na apresentação de um dispositivo portátil capaz de proporcionar sensações de tato, paladar e olfato numa experiência de realidade aumentada.

Este trabalho está inserido num projeto de investigação desenvolvido pela Universidade do Algarve em parceria com a empresa SPIC – Creative Solutions, em Loulé, intitulado Mobile Five Senses Augmented Reality System for Museums (M5SAR).

Neste projeto pretende-se desenvolver um sistema de realidade aumentada que constitua um guia em eventos culturais, históricos e em visitas a museus, complementando ou substituindo a orientação tradicional dada pelos guias, sinais direcionais ou mapas. O sistema completo consiste numa aplicação para smartphone e num dispositivo físico (aqui premiado) para ser integrado no dispositivo portátil de forma a explorar os cinco sentidos.

É de realçar que as soluções atuais relacionadas com o aumento de experiências sensoriais consistem em grandes sistemas de hardware e estão longe de ser portáteis. Nesse sentido, o desenvolvimento deste novo dispositivo portátil é inovador, tendo já sido protegido com um pedido provisório de patente (uma parceria entre a empresa SPIC e a UAlg).

O novo dispositivo implementado, embora pequeno, adiciona ao sistema de realidade aumentada as experiências do toque, cheiro e sabor, sendo suficientemente flexível para se adaptar aos diferentes tamanhos dos tablets e smartphones dos utilizadores. É alimentado por uma bateria recarregável, o que dá ao módulo a capacidade de manter o sistema a funcionar durante toda uma visita a um museu.

O BEST PAPER AWARD é financiado pela Águas do Algarve – Grupo Águas de Portugal.

Recorde-se que o INCREaSE 2017, organizado pelo Instituto Superior de Engenharia da UAlg, abordou diversas temáticas no domínio da engenharia e da sustentabilidade no século XXI. Contou com a participação de mais de 300 autores de 17 países diferentes, contribuindo para uma discussão global e multidisciplinar de aspetos fundamentais para o desenvolvimento sustentável das sociedades atuais.