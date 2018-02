HPA investe em novo hotel de saúde em Alvor

A Gabriel Couto foi convidada pelo grupo HPA, através da sua participada Hotel Salus SA, para construir o «Longevity Health & Wellness Hotel», uma nova unidade de luxo em Alvor, reforçando assim a sua posição como empresa construtora de referência no mercado algarvio.

Após o êxito alcançado com a construção do Mar Shopping Algarve, o segundo centro comercial da IKEA Centres em Portugal inaugurado há poucos meses, esta será a nova empreitada no concelho de Portimão.

Com a assinatura do atelier «Vitor Vilhena Arquitectura», a nova unidade hoteleira, uma aposta inovadora do grupo HPA Saúde em parceria com a Longevity Wellness Worldwide, será o primeiro projeto do promotor em hotelaria de saúde e bem-estar, único e diferenciado, através da marca «Longevity Health & Wellness Hotel».

Localizado no concelho de Portimão, o novo hotel vai ser edificado em Alvor, que apresenta uma simbiose perfeita entre a tranquilidade da praia e a tradição da pesca. Usufruindo de uma localização privilegiada, o «Longevity Health & Wellness Hotel constitui um novo e arrojado empreendimento turístico de quatro pisos acima do solo, uma cave e uma sub-cave, cuja área de construção total é de 7500 metros quadrados», descreve a construtora.

Este hotel será constituído por 70 unidades de alojamento, apostando no turismo ligado à saúde e ao bem-estar, um segmento mundial crescente de pessoas que procuram conjugar as suas férias com soluções de relaxamento, revitalização e regeneração da saúde, reequilíbrio do corpo e da mente e no geral na prevenção da doença e manutenção do capital de saúde.

A infraestrutura inclui, entre outros equipamentos, um SPA/Welness de aproximadamente 1500 metros quadrados de área, incluindo área médica, uma sala multiusos com capacidade audiovisual, restaurantes, sala de chá, uma piscina localizada no último piso com vista para a baía de Alvor e um conjunto de espaços verdes que proporcionarão aos seus clientes agradáveis momentos de lazer.

A Gabriel Couto tem sido, de resto, responsável pela execução de diversos projetos hoteleiros construídos no nosso país, o que «demonstra bem a confiança que os promotores hoteleiros têm vindo a depositar na competência apresentada e qualidade do trabalho desenvolvido», salienta Carlos Couto, o CEO desta construtora minhota, sediada em Vila Nova de Famalicão, e que ocupa um lugar de destaque no ranking nacional.