Hospital Lusíadas Faro encerrado hoje após fiscalização da Entidade Reguladora da Saúde

O concelho de Faro vai ter a partir desta semana uma cobertura de 100% da população com médico de família atribuído, anunciou o Presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado,...

Com o mote «Progressão afinal é ilusão», um grupo de enfermeiros acompanhou o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) na entrega de um abaixo-assinado com quase 1000 assinaturas dos enfermeiros...

O Município de Lagoa aderiu ao movimento “Novembro Azul”, promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, no passado dia 29 de novembro. À semelhança do gesto adotado no passado...