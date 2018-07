Grupo Hospital de Loulé inaugura Posto de Telemedicina da Ilha da Culatra

O Grupo Hospital de Loulé inaugura hoje, quinta-feira, dia 19 de julho, às 20 horas, o novo Posto de Telemedicina da Culatra, na data em que se assinalam as comemorações do Dia da Ilha da Culatra.

A partir do novo Posto de Telemedicina, a população da Ilha da Culatra terá acesso a teleconsultas de urgência com o médico que se encontrar no Serviço de Atendimento Permanente da Clínica Internacional de Olhão.

A admissão dos utentes no novo posto é realizada por um enfermeiro residente que presta apoio no momento da consulta, facultando ao médico indicadores do estado de saúde do paciente.

Ao entrar no consultório do Posto de Telemedicina da Culatra, o utente dá entrada automaticamente no sistema do Serviço de Atendimento Permanente.

O médico procede depois à teleconsulta, através de um computador ou de outro dispositivo móvel. Com este projeto piloto, inédito em Portugal, o Grupo Hospital de Loulé pretende contribuir para minorar as dificuldades que os residentes em zonas distantes dos centros urbanos enfrentam para acederem a consultas de urgência.

A Culatra é a par dos Hangares e do Farol um dos três núcleos habitacionais da ilha-barreira com o mesmo nome. Inserida no Parque Natural da Ria Formosa, no concelho de Faro, a ilha tem aproximadamente 750 habitantes, de acordo com dados do município de Faro.