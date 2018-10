Governo reconhece Culatra como núcleo residencial piscatório consolidado na União de Freguesias de Faro

O PS Faro divulgou hoje, terça-feira, 16 de outubro, a Portaria nº 277-B/2018 de 15 de outubro que reconhece o Núcleo da Culatra, na União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), concelho de Faro, como um núcleo residencial piscatório consolidado, que inclui a área do Centro Social da Ilha da Culatra.

«Quase 150 anos depois de ocupação conhecida no núcleo da Culatra, depois de terem servido nas armações de pesca ao tempo da monarquia e servido de apoio às tripulações já na I Guerra Mundial, finalmente as gentes ligadas à pesca, à Ria Formosa e ao marisqueiro e seus descendentes têm agora a possibilidade de salvaguardar as suas habitações para futuro, com o devido licenciamento e sem receios que algum governo venha no futuro tentar o que outros prepararam no passado recente», avança o PS Faro.

«Uma vida familiar com mais dignidade que o reconhecimento da sua habitação permite a juntar à dignidade de uma vida ligada ao mar, ao ambiente, mesmo quando nos fustiga a cara e o corpo e faz perigar o caminho para terra para se assistir às aulas, tratar das compras ou burocracias, sabendo que à noite estão com as estrelas. Agora estarão nas casas, que antes eram suas por tolerância e agora são-no de direito. São suas porque as fizeram e escolheram aquele lugar para viver e, a maior parte, já nasceu e casou lá. Finalmente um governo, este governo, reconheceu-lhes o direito que era dos culatrenses e isso só honra a palavra dada pelo PS», lê-se ainda na nota enviada à redação do «barlavento».

«Claro que agora é o início de um novo caminho, como outros fizeram noutros lugares. Licenciar de forma ordenada, cuidar e melhorar o espaço público, respeitar a envolvente, enfim, o mesmo que todos fazemos no nosso dia-a-dia em terra. Estaremos com estes munícipes nestas tarefas como estamos com os demais também em tarefas e cuidados iguais. Farenses com iguais direitos e deveres: o direito a uma habitação, a sua. Parabéns à Culatra e à sua Associação de Moradores, à paróquia e à escola básica, ao Centro Social e ao Clube Desportivo e à IPSS da Nossa Senhora dos Navegantes», conclui o PS Faro.

A Portaria é assinada pelo ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, pelo ministro da Defesa Azeredo Lopes e pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.