Há muito que cartazes anunciam que «o Forum Algarve vai mudar», e a verdade é que a grande superfície às portas de Faro promete apresentar as novidades já no final deste mês. Em declarações ao «barlavento», diretor-geral Sérgio Santos revela que o Forum Algarve «será o primeiro centro comercial de Portugal e talvez da Europa a ter um espaço totalmente pet friendly. Vamos fazer algo nunca antes foi visto e abrir um espaço inovador destinado ao lazer, e por isso vão deixar de haver razões para não trazer o seu melhor amigo» sempre que for passear ou às compras.

O responsável avançou ainda que esta «ideia inovadora» foi discutida com as «entidades reguladoras oficiais» bem como as «associações de proteção e bem-estar animais» que «melhor do que ninguém sabem o que as pessoas e animais precisam». O produto final que abrirá em breve ao público resulta de um brainstorming entre vários parceiros.

Sérgio Santos, sublinha ainda que «anteriormente «já era possível circular com cães nos espaços abertos» e que o Forum Algarve foi, também nesse sentido, «pioneiro em Portugal». No entanto, agora surge «uma nova área com um conjunto de valências específicas que vão permitir o bem-estar dos tutores e dos seus animais de estimação». E «não existirão restrições ou diferenciações em termos de raças. Será um espaço delimitado e ao livre, disponível para todos», assegura. O administrador avança ainda que inclusivamente «algumas das lojas já permitem a entrada de animais». O novo espaço pet friendly deverá ser inaugurado já entre os próximos dias 20 a 24 de julho.

Esperado com expetativa pelos visitantes mais pequenos, é a abertura do novo parque infantil que será «único e com um design exclusivo», destinado para crianças «entre os 5 e os 12 anos». Entre as diversas atrações, terá «um baloiço especialmente pensado para crianças com mobilidade reduzida». Por fim, outra das grandes apostas do shopping será a ampliação e total remodelação da zona da restauração. «Vamos expandir esta área e incluir conceitos de restaurantes há muito tempo ambicionados. Toda a área será remodelada a pensar no bem-estar, conforto e oferta diversificada».

World Press Photo 2017 abre hoje A exposição World Press Photo regressa ao Forum Algarve, em Faro, já esta sexta-feira, 14 de julho. A edição de 2017 apresenta ao público as 154 imagens vencedoras do 60º concurso anual, selecionadas a partir de um total de 80408 fotografias produzidas por 5034 fotógrafos de 126 países. Este ano, a imagem captada por Burhan Ozbilici, fotógrafo da Associated Press, segundos após o assassinato do embaixador russo Andrei Karlov, na Turquia, foi a polémica vencedora e não está à entrada da exposição, como é habitual nestas mostras. Uma decisão das duas comissárias, as holandesas Suzan van den Berg e Sophie Boshouwers. É a terceira vez que a cobertura de um ato tão violento vence este prémio internacional de fotojornalismo, sendo a mais conhecida a da morte de um suspeito guerrilheiro Vietcong, captada por Eddie Adams, em 1968.

Nos projetos de fundo, surgem, entre outras, imagens de aspectos menos visíveis da vida no Irão, que possui uma das taxas mais elevadas do mundo de cirurgias ao nariz, ou temas relacionados com a natureza, com a criação de pandas gigantes em cativeiro para serem libertados na reserva natural de Wolong, na China. A Exposição é organizada pela World Press Photo Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1955, com sede na Holanda. Ficará patente até 6 de agosto, sendo que os clientes do Forum Algarve vão poder visitar a exposição de forma gratuita, durante todo o horário de funcionamento do centro (10h00 às 0h00).