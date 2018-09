Festival de balonismo Rubis Gás Up chega ao Algarve

O festival de balonismo Rubis Gás Up está de volta e vai rumar a sul. Entre os dias 24 e 28 de outubro, o festival, organizado pela Windpassanger, vai percorrer o Algarve, proporcionando experiências de voo para todos.

Sob a direção técnica de Guido Van Der Velden dos Santos, piloto responsável pelos voos da Windpassenger, o Rubis Gás Up volta a receber balões de todo o mundo.

Ao todo, serão 20 os balões de ar quente, cinco deles com formato especial como a moto de corrida da Holanda, com uns impressionantes 44 metros de comprimento, 38 metros de altura e 650 kg de peso; o homem mergulhador do Brasil ou o Gelado da Alemanha. A nível nacional contamos com a presença dos balões da Windpassenger, Câmara Municipal do Porto, Rádio Renascença, Silves Capital da Laranja, Paladin, Remax, Licor Beirão e ainda os três balões da Rubis Gás.

Durante cinco dias, o evento irá percorrer as cidades algarvias de Portimão, Albufeira, Faro, Lagos e Alvor. Da parte da manhã os voos livres estão destinados a sponsors e media e da parte da tarde, haverá voos livres para o público em geral. Cada voo tem o valor de 189 euros por pessoa, devendo os bilhetes ser adquiridos junto da Windpassenger.

Os locais de saída dos voos serão anunciados na véspera na página de Facebook do evento, estando sujeitos às condições meteorológicas. (a direção do vento prevista no dia antes do voo).

Nos três últimos dias do evento em Faro (dia 26), Lagos (dia 27) e Alvor (dia 28), o público poderá, ainda, experimentar, gratuitamente, a sensação única de uma subida e descida num dos três balões estáticos estacionados no recinto, proporcionando uma experiência única.

O festival contará, ainda, com duas sessões do Night Glow, um belíssimo espetáculo de luz e som com atuação conjugada entre os balões e música. Os espetáculos realizam-se no dia 26, na Pista de Atletismo de Faro e, no dia 27, na cidade de Lagos, ao longo da margem nascente da ribeira, desde a zona do restaurante Barrigada até à Meia Praia.

Organizado pela Windpassenger e com patrocínio principal da Rubis Gás, o evento conta com os apoios das Câmara Municipais de Lagos, Portimão, Faro, Albufeira, da Junta de Freguesia de Alvor, Aeródromo de Lagos e Aeródromo Municipal de Portimão.

A organização lembra que todos os voos e espetáculos estão sujeitos às condições meteorológicas podendo ser cancelados à última hora por alteração das condições de meteorologia.

Sobre a Windpassenger

A Windpassenger é a empresa líder em Portugal com 30 anos de experiência na prática do balonismo a sobrevoar Portugal e muitos outros países do mundo. A marca é hoje gerida pela Passageiros do Vento, uma empresa de transporte de passageiros que se dedica a todas as áreas do balonismo, desde voos de passageiros aos voos publicitários, venda de balões e ainda formação a novos pilotos. Os bilhetes dos voos de balão podem ser adquiridos junto da Windpassenger no seu website ou através de Gift Cards disponível nas lojas FNAC Portugal aderentes. Desde 2004 já voou mais de 28.000 pessoas com uma equipa de pilotos experientes e altamente qualificados. Possui todos os certificados, seguros e licenças da EASA (European Aviation Safety Agency) e é inspecionada anualmente por uma empresa CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation), garantindo máxima qualidade e segurança em qualquer momento.

Sobre a Rubis Energia

A Rubis é um grupo internacional francês que opera há mais de 25 anos no setor da energia, através do armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos de elevada qualidade.

Presente na Europa, África e na região das Caraíbas, a Rubis Energia surge em Portugal em 2014 com o negócio da distribuição de Gases de Petróleo Liquefeito (GPL) e com o forte compromisso de dar resposta aos desafios do presente e do futuro, satisfazendo as necessidades dos seus clientes e parceiros. A Rubis Energia Portugal S.A. é a subsidiária portuguesa do Grupo Rubis, que está cotado na bolsa de Paris desde 1995. A Rubis Gás é a marca comercial da Rubis Energia Portugal, S.A que disponibiliza em território nacional GPL Propano e Butano sob a forma de Embalado, Granel, Autogás e Canalizado, fornecendo milhares de clientes dos mais diversos setores de atividade: hotelaria, restauração, saúde, indústria, agricultura, comércio e consumo doméstico.