Feira Medieval de Silves arranca hoje com «grande otimismo» garante a autarca Rosa Palma

A presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, acaba de emitir um comunicado de imprensa, que o «barlavento» publica na íntegra:

«Ao longo dos últimos dias e na sequência do incêndio que deflagrou em Monchique, vivemos também nós, em Silves, dias difíceis. Acompanhámos os esforços que os agentes de combate – Proteção Civil, Bombeiros, Exército, GNR, entre outros – empenhadamente desenvolveram, no sentido de salvaguardar pessoas e bens e de garantir a proteção de todos, esforços esses que nos permitem hoje falar que não há perdas de vida, nem casas de primeira habitação queimadas.

Vimos, ainda, tudo o que os funcionários da autarquia que em diversos serviços e com ações distintas fizeram para ajudar no combate ou na retaguarda, bem como os muitos voluntários que cederam equipamentos e que colaboraram como e com o que puderam. Tantos foram os que generosamente contribuíram com as suas ajudas, quer materiais, quer somente palavras de estímulo, que de tanta importância foram nas horas mais complicadas! A todos gostaria de agradecer!

Foram dias vividos por todos nós com muita emoção, mas sobretudo, com muita energia e determinação, pois amamos a nossa terra, o nosso concelho e queremos o melhor para os nossos. Esse amor e determinação é o que nos guiará, no esforço de prosseguir um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos e que, com maior força e rigor, prosseguiremos e se traduz numa aposta forte na prevenção dos fogos, assegurando a limpeza de terrenos, a construção de mais faixas de combustível e corta-fogos (como tem acontecido, com a colaboração do exército, facto de que temos vindo a dar nota em diversas ocasiões) e a sensibilização das populações para a necessidade de ter comportamentos promotores da segurança das florestas, dos bens e vidas.

É igualmente esse amor e determinação que nos levará a prosseguir com a realização da Feira Medieval de Silves, que hoje iniciará a sua 15ª edição. Este é um evento de grande importância não apenas para a cidade de Silves, mas para todo o concelho, nomeadamente para as coletividades que através dele angariam verbas para a realização de muito do seu trabalho.

É igualmente determinante para o comércio local, e indubitavelmente, uma marca do concelho, das suas gentes e da sua identidade, uma marca que nos define como gente que é orgulhosa do seu passado e que trabalha incansavelmente, mesmo nas horas mais difíceis, para construir o futuro.

É, pois, neste espírito que abriremos portas às 18h00, para que, com a realização da Feira, possamos entrar num novo período, um período de grande otimismo, um período de superação das mágoas e das dores que nos causou este incêndio.

Não queremos que a marca de Silves seja a da tristeza e a da desolação. Não somos gente cor de cinza, nem tão pouco acomodada. Vamos arregaçar as mangas e vamos, com a Feira Medieval, voltar a sorrir e a levar sorrisos a todos quantos aqui residem ou nos visitam».

Por isso, vamos nos envolver, participar, visitar, entrar no espírito deste evento, no firme propósito de fazermos dele a verdadeira marca deste tempo em que, em união, voltaremos a ouvir o nome “Silves” por boas e alegres razões!