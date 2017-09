Faro comemora Dia do Município com inaugurações, homenagens e concertos

A quinta-feira dia 7 de setembro será de festa para concelho de Faro, com as comemorações de mais um Dia do Município. Destacam-se no programa inaugurações de grande simbolismo e importância para o concelho – a cerimónia de entrega do Jardim Sul do Palácio de Estoi ao Município, após intervenção protocolada com a Enatur, a inauguração da Estrada dos Gorjões requalificada e o monumento em memória aos soldados tombados no Ultramar.

Sessão Solene | Dia 7 | 9h45

O dia 7 começa, como habitualmente, com a Cerimónia do Içar da Bandeira seguida da Sessão Solene (9h45) nos Paços do Município, que este ano consagra a justa homenagem às 9 individualidades e coletividades do concelho que hoje divulgamos, nomeadamente: António Justo (ARPI, a título póstumo), António Branco (Reitor da UAlg), Diogo Piçarra (músico), Ginásio Clube Farense, Joaquim Arenga (Grupo EDP), João Maria Larguito Claro (médico, antigo Diretor Clínico do Hospital de Faro), José Sousa Uva (treinador de atletismo), Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Delegação Distrital da Ordem dos Engenheiros e Delegação Regional da Ordem dos Médicos. Durante a sessão será feita também a atribuição de Medalhas de Bons Serviços e Dedicação a Funcionários Municipais.

Descerramento placa toponímica «Rua Álvaro Paço» | Dia 7 | 12h00

Homenagem ao empresário e benemérito da Conceição de Faro, Álvaro dos Santos Calçada Paço. A placa será descerrada nas imediações da extensão local do Centro de Saúde. Intervirão o Presidente da Câmara e um membro da família Paço.

Inauguração Oficial da Clínica Lusíadas, no Largo Mercado | Dia 7 | 15h00

Inauguração de Sala de Formação na sede da Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro «Cruz Lusa” » Dia 7 | 16h00

São esperadas Intervenções do Presidente da Câmara e do Presidente da Direção da Associação Humanitária, Steven Sousa Piedade.

Inauguração da Estrada dos Gorjões Requalificada | Dia 7 | 17h00

Obra do Programa Faro Requalifica, que permitiu recuperar a via e bermas desde Santa Bárbara de Nexe até ao cruzamento da Goldra.

Descerramento do Memorial aos Combatentes da Guerra do Ultramar | Dia 7 | 18h00

Memorial erigido pelo Município no Jardim Guerreiro da Ângela, em Santa Bárbara de Nexe, em homenagem a todos os soldados oriundos daquela Freguesia que perderam a vida na Guerra Ultramar. Na ocasião será ainda apresentado um livro de imagens e recordações de todos os soldados destacados para a Guerra, da autoria do nexense José Coelho Mestre, com o apoio desta autarquia.

Cerimónia de Entrega ao Município do Jardim Sul do Palácio de Estoi, no âmbito do protocolo estabelecido com a Enatur | Dia 7 | 18h30

Atualmente, o Palácio é uma Pousada da Enatur que sofreu obras de adaptação e ampliação com projeto assinado pelo arquiteto Gonçalo Byrne e do arquiteto paisagista João Cerejeiro. A cedência do ediíficio à Enatur, implicou da parte desta a recuperação do Jardim Sul que agora abre para usufruto do público.

Descerramento de placa de homenagem a António Justo, junto ao Jardim da ARPI | Dia 7 | 21h30

Dedicando-se à ARPI há mais de 23 anos, António Justo era Presidente da Direção há mais de 10 quando, sem nada o fazer prever, faleceu de doença súbita. A morte deste homem que deu tudo de si à causa dos idosos do concelho a todos comoveu e motivou a determinação da autarquia, passado que está um ano após o seu falecimento, em perpetuar o seu nome junto da obra que ajudou a erigir. Esperam-se intervenções dos Presidentes da Câmara e Assembleia Municipal, bem como de um representante dos órgãos sociais da ARPI.

Concerto no Palco da Doca | Dia 9 | 22h00

A cargo do projeto de Afonso Dias, «Andanças e cantorias». Entrada livre.