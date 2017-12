Faro aprova Orçamento Municipal

As Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018 foram aprovadas por maioria na última sessão do ano da Assembleia Municipal de Faro, que decorreu no dia 22 de dezembro, nos Paços do Município.

O documento, que apresenta um valor de 37,3 milhões de euros, o que representa uma redução de mais de 2 milhões face a 2017 – em virtude, sobretudo, da descida do IMI –, foi aprovado por maioria, com 15 votos favoráveis do PSD, CDS, MPT, PPM e PAN, 3 votos contra do PCP e 13 abstenções (PS e BE).

A prioridade do orçamento para 2018 passa por garantir os projetos fundamentais que partem da iniciativa deste Executivo, como o programa de pavimentações (Faro Requalifica) ou a melhoria do Parque Escolar, com 3 novas salas para o Ensino Pré-Primário, a requalificação do edificado escolar e o investimento em equipamentos e materiais pedagógicos.

A construção de um Canil Municipal (Centro de Recolha Oficial), bem como as remodelações de parques infantis e instalações desportivas, estão também previstas neste orçamento que contempla ainda uma forte componente ambiental e de recuperação de espaços verdes. Tudo isto sem hipotecar o equilíbrio financeiro alcançado em 2017, ano que ficará para a história como o da recuperação da autonomia e do bom nome do Município, perdidos há mais de oito anos.

Durante a sessão, foram ainda aprovados todos os outros pontos constantes da ordem de trabalhos, designadamente a Revisão ao Orçamento 2017 do Teatro Municipal – SM; um novo Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Município; o Regulamento de Execução Programada de Planos Territoriais; o Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro e respetiva Declaração Ambiental; uma adenda ao contrato de Concessão de um Transporte Público de Interesse Turístico em Comboio Rodoviário; a compensação pela alteração e ampliação do Hospital das Gambelas em terreno vendido pelo município e, finalmente, a adesão de Faro à Associação Conferência das Cidades do Arco Atlântico.