Farense vence Cova da Piedade

Tarde de sol no São Luís, em Faro, hoje, sábado, 27 de outubro, com o público curioso para ver a resposta do Farense à recente série de resultados negativos.

E a verdade é que os algarvios entraram com vontade de inverter esse rumo – desde cedo pegaram no jogo e assumiram uma postura de domínio sobre o adversário. Aos 10 minutos de jogo, Mayambela aplicou um forte remate à entrada da área, mas Moreira conseguiu responder com uma defesa apertada para canto.

Pouco depois, aos 15 minutos, Mayambela apareceu novamente em posição privilegiada para o remate, mas Moreira respondeu com nova defesa – a bola sobraria para Ryan Gauld que, com a baliza escancarada, atirou a bola para fora do estádio.

Mantinha-se o controlo dos algarvios mas tudo podia ter mudado aos 21 minutos, quando Daniel Fernandes não consegue agarrar uma bola perdida dentro da área. Ballack recebeu a oferta do guardião algarvio, aplicou um forte remate mas o poste negaria as pretensões do avançado cabo-verdiano.

A primeira parte ia decorrendo agora numa toada mais equilibrada, com novo motivo de interesse a surgir apenas em cima do intervalo – o árbitro anulou um golo ao Farense, após cabeceamento de Irobiso, por pretensa falta sobre Moreira. Um lance que deixou muitas dúvidas e que motivou fortes protestos da equipa técnica e dos adeptos farenses.

O regresso dos balneários ficou marcado por nova entrada forte do Farense, que logo aos 48 minutos desperdiçou uma excelente oportunidade à boca da baliza, por Irobiso, após excelente cruzamento de Alvarinho. Os homens da casa mostravam vontade na procura do golo, mas encontravam pela frente uma equipa que soube dispor as suas peças em campo, defendendo com competência e neutralizando o ataque algarvio em zonas distantes da sua área.

Mas aos 76 minutos o Farense veria o seu esforço recompensado – Fábio Nunes, que estava em campo há 5 minutos, furou pelo lado esquerdo do ataque dos Leões de Faro e assistiu para o centro da área, onde Irobiso não desperdiçou! Estava aberto o marcador, num prémio justo para o Farense por tudo o que se ia passando em campo. Os papéis inverteram-se, e o Farense soube recuar e segurar com unhas e dentes estes preciosos pontos, pondo cobro à série negativa que a equipa atravessava.

Na próxima jornada, a oitava da Ledman LigaPro, o Farense desloca-se à Póvoa do Varzim, onde defronta o Varzim Sport Club, partida que terá lugar no Domingo, dia 4 de Novembro, pelas 15 horas.

Rui Duarte: «foi uma vitória justa»

No final do jogo, Hugo Falcão, treinador do Cova da Piedade, referiu que «o Farense acabou por ter mérito ao prejudicar a nossa organização». O jovem treinador da equipa da margem-sul do Tejo referiu ainda que «o empate era o resultado mais justo por aquilo que se passou em campo, onde ambas as equipas apresentaram poucas soluções ofensivas». Rui Duarte, treinador do Farense, estava naturalmente satisfeito com o desfecho da partida, mostrando naturalmente uma opinião contrária. Para o treinador dos algarvios, «foi uma vitória justa, da única equipa que quis ganhar o jogo».

Rui Duarte elogiou a sua equipa, referindo que «fomos pacientes, não nos desorganizámos, e fiquei extremamente satisfeito com a paciência demonstrada pela equipa». Num recado para os críticos, Rui Duarte afirmou que «nunca deixámos de estar dentro dos objetivos definidos pela administração, estamos numa posição confortável, e é uma boa vitória, que deixa triste muita gente que nos queria fora». Para finalizar, uma crítica também para o trabalho da equipa de arbitragem: “foi-nos anulado um golo limpo, e na segunda parte fica por marcar um penalti limpo para nós”, referiu o treinador do Sporting Clube Farense.

Farense versus Cova da Piedade

Estádio de São Luís, Faro

Sábado, 27 de outubro

Farense – Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Markovic, Nuno Borges (Carlos Moura, 66 min), Ryan Gauld, Alvarinho (Fábio Nunes, 73 min), Mayambela, Irobiso (André Vieira, 86 min);

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Hugo Marques, Delmiro, Kadri, Alan Júnior.

Cova da Piedade – Moreira, Thabo Cele, Amorim (Liu, 42 min), Evaldo, Lima Pereira, Pedro Coronas, Miguel Rosa, Sori Mané, Hugo Firmino, Ballack (Ronaldo Tavares, 79 min), Rodrigo Martins (Dieguinho, 53 min);

Treinador: Hugo Falcão

Suplentes não utilizados: Fanacoura, Gonçalo Maria, Helinho, Chen.

Árbitro: Cláudio Pereira

Golos: Irobiso (76 min);

Amarelos: Godinho (33 min); Lima Pereira (45 min); Rodrigo Martins (45+2 min); Jorge Ribeiro (67 min); Ballack (67 min); Fábio Nunes (89 min); Carlos Moura (90 min).