Faleceu José Manuel da Rosa Pinto, mentor do Herbário da UAlg

Faleceu ontem à noite José Manuel da Rosa Pinto, mentor do Herbário da Universidade do Algarve (UAlg), vítima de doença prolongada.

Paulo Águas, o recém-eleito reitor já veio, «em nome de toda a comunidade académica, manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento do tenente-coronel José Manuel da Rosa Pinto e endereçar à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências. A instituição solidariza-se com este momento de tristeza, decretando três dias de luto académico».

José Manuel da Rosa Pinto, tenente-coronel de Infantaria reformado, possuía uma licenciatura em Ciências Militares, mas os seus interesses, convergiram para a área científica de Botânica, mais concretamente em Flora e Vegetação. Apesar de autodidata neste domínio, os estudos que desenvolveu e o conhecimento que demonstrou sobre a Flora do Algarve são reconhecidos por universitários e especialistas, nacionais e estrangeiros.

Na Universidade do Algarve, José Manuel Rosa Pinto foi docente convidado sem remuneração por apenas um ano, mas durante muitos mais prestou colaboração em trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito de publicações científicas, projetos de investigação e nas diversas atividades e eventos de divulgação científica. A sua colaboração mais estreita com a Universidade do Algarve iniciou-se em 2002, e a partir de 2006 realizou trabalho diário no Herbário da UAlg. De forma regular colaborou com a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) não só nos trabalhos de investigação, mas também na preparação e acompanhamento de aulas de campo para diferentes cursos (Biologia, Biologia Marinha, Agronomia, Arquitetura Paisagista, Engenharia do Ambiente).

A 12 de dezembro 2012, em cerimónia pública do Dia da Universidade do Algarve, foi distinguido com a primeira Medalha de Mérito da Universidade do Algarve.

Os professores e investigadores da UAlg testemunham não só o seu valor científico e pedagógico, mas também as suas qualidades humanas e éticas e a forma apaixonada e abnegada com que trabalhou no seio da Universidade do Algarve.

As cerimónias fúnebres decorrerão a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro, na Igreja dos Capuchos (em Faro) e o funeral seguirá para o cemitério de Faro, no dia seguinte, terça-feira 9 de janeiro.