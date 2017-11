Faleceu Joaquim Cabrita Neto, ex-Governador Civil de Faro

O antigo Governador Civil (1985-1995) Joaquim Cabrita Neto, faleceu ontem, segunda-feira, 13 de novembro, aos 77 anos, em virtude de doença prolongada.

Cabrita Neto foi presidente do PSD/Algarve e da AIHSA – Associação dos Industriais Hoteleiros, Restauração e Bebidas fundada em 1971, além de deputado à Assembleia da República e vice-presidente da HOTREC – Confederação das Associações de Hotelaria, Restauração e Cafés da União Europeia.

Também foi presidente da Comissão Regional de Turismo, que deu origem à Região de Turismo do Algarve (RTA), entidade que o homenageou em 2016.

A 10 de junho de 2010 tornou-se Comendador da Ordem de Mérito, distinção que lhe foi atribuída pelo então Presidente da República Cavaco Silva. Anteriormente, já tinha merecido a Comenda da Ordem do Mérito, atribuído pelo governo da República Federal da Alemanha, e com a Medalha de Ouro da Cidade de Faro.

Natural de São Bartolomeu de Messines, Joaquim Cabrita Neto era filho do empresário Teófilo Fontainhas Neto e irmão de Vítor Neto, presidente do NERA e antigo secretário de Estado do Turismo.

RTA emite nota de pesar

É com grande pesar que a Região de Turismo do Algarve (RTA) toma conhecimento da morte de Joaquim Manuel Cabrita Neto, presidente da entidade de 1976 a 1979, então designada Comissão Regional de Turismo do Algarve.

Em nota de pesar enviada à imprensa, a RTA lembra que Cabrita Neto «liderou os destinos do turismo algarvio no período conturbado do pós-revolução de abril, momento ainda marcado por alguma convulsão económica e social».

«Nada que demovesse a sua imensa vontade de dinamizar a promoção do Algarve ou que fragilizasse a sua convicção em torno da necessidade de criar uma política de animação que inscrevesse a região no calendário de eventos nacional. Recorde-se que foi precisamente entre 1976 e 1979 que surgiu o Cross das Amendoeiras, o Festival de Música, o Festival Nacional de Folclore ou o Festival da Cerveja», lê-se na nota assinada por Desidério Silva, atual presidente da RTA.

«É costume dizer-se que a vida dos grandes políticos, ou das grandes personalidades, se confunde com a do tempo histórico que viveram. Assim é, e assim o foi, no caso de Cabrita Neto. Lutou pelo Algarve como deputado na Assembleia da República, durante várias legislaturas. Lutou pelo Algarve enquanto governador civil de Faro, cargo que exerceu ao longo de uma década. Lutou pelo Algarve, ainda, nos anos em que presidiu esta Região de Turismo e a AIHSA. E por esta luta reconhecida, bem como pelos serviços excecionais prestados ao turismo algarvio, recebeu em 2003 a Medalha de Ouro do Turismo e em 2016 o Diploma de Mérito, atribuídos pela RTA».

«Não será exagerado dizer que Cabrita Neto foi dos mais carismáticos dirigentes políticos da região e dos maiores responsáveis pela evolução histórica positiva do Turismo do Algarve. A Região de Turismo do Algarve evoca assim respeitosamente o grande Homem que foi Cabrita Neto, manifestando à sua família a sua sincera solidariedade», conclui a nota.