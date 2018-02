Faleceu Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de Albufeira

Albufeira foi hoje confrontada com a morte súbita e inesperada do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva e Sousa, 60 anos. A autarquia acaba de declarar três dias de luto municipal.

«Albufeira perdeu um Homem Grande, íntegro e dialogante, alegre e generoso e, principalmente, sempre disponível para todos. Pelo seu exemplo de dedicação aos outros, à causa pública, pela sua invulgar cultura democrática e elevação pública, Carlos Silva e Sousa ficará sempre na memória de todos os albufeirenses, assim como de todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente. O seu desaparecimento constitui uma perda irreparável para Albufeira, pelo que são decretados três dias de luto municipal a cumprir a partir de hoje, 23 de fevereiro, procedendo-se à colocação da bandeira do Município a meia haste nos edifícios municipais como forma de expressão de pesar pela perda de um Homem Bom», lê-se na nota de pesar enviada às redações.

«Neste momento de dor para a sua família, para os funcionários deste município e para a comunidade de Albufeira e do Algarve, a Câmara Municipal informa que se encontra a encetar todas as diligências inerentes a este momento de pesar e sobre as quais transmitirá a devida informação».

O município de Albufeira informou que o corpo do presidente, Carlos Eduardo da Silva e Sousa, estará em câmara ardente na Igreja de Sant’Ana, em Albufeira a partir das 17h30 de hoje, dia 23 de fevereiro.

Amanhã, terminada a Missa Exequial na Igreja Matriz de Albufeira, com início agendado para as 14h30, o cortejo fúnebre seguirá pela Avenida dos Descobrimentos em direção à Câmara Municipal de Albufeira.

Daí seguirá novamente pela Avenida dos Descobrimentos, passando pela Rotunda das Minhocas em direção ao Hospital Privado Lusíadas (antiga pista de aviação).

O cortejo passará junto ao RCI e terminará no Cemitério de Vale Pedras, onde Carlos Eduardo da Silva e Sousa será sepultado.