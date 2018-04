Exército apresenta exercício FÉNIX amanhã em Tavira

O Exército informa que decorre na região de Tavira, no período de 14 a 17 de abril, o exercício FÉNIX, com o objetivo de exercitar a capacidade de resposta das diferentes valências do Apoio Militar de Emergência (AME) do Exército.

Pretende-se com este exercício, realizar uma demonstração das capacidades, nomeadamente, no âmbito de um sismo, no que concerne à intervenção na busca e salvamento terrestre, de trabalhos de engenharia, manutenção e transportes de apoio sanitário e psicossocial, reabastecimento e serviços, segurança e vigilância, apoio ao combate de incêndios, defesa NBQR e comunicações.

A Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME) do Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME) irá projetar um Posto de Comando Tático e testar as suas capacidades, em cenários de catástrofe, nomeadamente, a sua interligação com a Sala de Situação do Centro de Operações da UAME/RAME, em Abrantes, e com as forças operacionais modulares dispersas na área de operações/catástrofe. De realçar, ainda, a participação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do seu Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e dos Agentes de Proteção Civil da Região do Algarve.

No decorrer do exercício FÉNIX serão utilizadas as diferentes tecnologias de comunicações e sistemas de informação atribuídas à UAME/RAME, que incluem rádios táticos, redes de dados, sistemas de comando e controlo, comunicações satélite entre outras que, conjuntamente, irão disponibilizar um sistema com elevada flexibilidade, robustez e resiliência.

Vai ser também apresentada uma solução tecnológica de comunicações celulares segundo a norma 4G LTE (4th Generation Long Term Evolution), considerada uma mais-valia em termos do seu emprego operacional, destacando-se a elevada largura de banda e a facilidade em garantir a interoperabilidade com os sistemas de informação e comunicações do Exército.

A apresentação pública do evento decorre amanhã, terça-feira, 17 de abril, às 15h30, no Destacamento do Regimento de Infantaria 1, presidida por pelo ministro da Defesa Nacional José Alberto de Azeredo Lopes e conta com a presença de várias entidades civis e militares, destacando-se a Comissão de Defesa Nacional.