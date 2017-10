Equipa de voleibol algarvio ascende à segunda divisão nacional

«O Algarve fez história em Lisboa» disse ao «barlavento», Miguel Nicolau, treinador da equipa masculina sénior do Atlético Clube de Albufeira (ACA), que no passado dia 8 de outubro, concretizou um «feito inédito e histórico para o voleibol algarvio» ao ser a primeira equipa algarvia de sempre a subir à segunda divisão nacional de Voleibol.

«Esperamos servir de exemplo e ser uma referência para outras equipas algarvias, bem como inspirar as camadas mais jovens. É importante que percebam que também se joga voleibol de qualidade no sul, e não só no Norte do país».

Após a equipa sénior do ACA ter perdido em casa o 1º embate do play-off de apuramento para a segunda Divisão Nacional de Voleibol, contra a experiente equipa do Centro Voleibol de Lisboa (CVL) pelo resultado de 1-3, já poucos acreditariam que os atletas algarvios poderiam dar a volta à eliminatória. Contudo, a verdade é que o ACA acabou por vencer 0-3 a segunda eliminatória do play-off.

O objetivo foi alcançado com sucesso, após os parciais de 22-25, 22-25 e 18-25, numa exibição «brilhante» dos atletas algarvios, que dominaram a partida e o seu experiente adversário.

Após ter conquistado nos últimos anos duas «Taças FPV» e ter marcado presença em duas fases finais da terceira Divisão Nacional de Voleibol ACA finalmente conquistou «com muito trabalho, esforço e dedicação um lugar que o clube já ambicionava faz alguns anos», refere o treinador.

O Atlético Clube de Albufeira foi formado em agosto de 2010 e surgiu fruto da iniciativa de um grupo de jovens atletas que assumiram a responsabilidade de «não deixar morrer a modalidade no Algarve», não só na vertente de pavilhão como de praia. Para além disto, o clube está igualmente representado noutras vertentes competitivas como Indoor, Gira Praia, Gira Vólei e Gira+.