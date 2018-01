Empresa algarvia de barcos solares «Sun Concept» vence Green Project Awards 2017

A empresa algarvia de embarcações solares «Sun Concept» venceu hoje, 12 de janeiro, o prémio Green Project Awards (GPA), na categoria «Mar».

Os vencedores foram anunciados na conferência «Cidadania e o Futuro da Sustentabilidade», na Alfândega do Porto, numa cerimónia em colaboração com a Câmara Municipal do Porto e a Lipor.

Os Green Project Awards (GPA) são uma iniciativa de referência nacional da Agência Portuguesa do Ambiente, GCI (consultora de Public Engagement) e Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza.

Distribuídos por 10 categorias, os vencedores distinguiram-se pela inovação dos seus projetos e pela promoção de boas práticas ambientais.

Ouvido pelo «barlavento», Manuel Lázaro Brito, investidor principal da «Sun Concept» revelou que «é um orgulho poder trazer para o Algarve este galardão, sobretudo porque o Mar é uma nova categoria nos Green Project Awards».

A categoria «Mar» aceitou candidaturas de projetos, produtos, iniciativas ou serviços que representem soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável das atividades económicas, tradicionais ou emergentes em ambiente marinho e que associem a economia do mar, à proteção do património natural, incluindo a gestão do risco associado aos novos usos do mar, a investigação científica e a investigação e desenvolvimento empresarial.

Este ano, a «Sun Concept» deverá lançar um novo modelo, «um catamarã de 12 metros, de linhas leves e fluídas queterá uma autonomia ilimitada, pois as baterias estão sempre a ser carregadas pelo sol».

Este ambicioso projeto abandona as baterias convencionais, em prol da tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat), de melhor desempenho, que «será uma evolução tecnológica muito grande», segundo o diretor comercial do estaleiro João Paulo Bastos.

O futuro catamarã solar está previsto ser produzido em três versões, uma de turismo (MT) com área de bar e casa de banho, outra de transporte até 40 pessoas para carreiras, e uma variante de cruzeiro cabinado, com cozinha e acabamentos em madeira de alta qualidade, na ordem dos 200 mil euros.

Nesta 10ª edição, o GPA promoveu a sustentabilidade e a cooperação nacional e internacional através da criação de novas categorias e de prémios especiais e da renovação do seu ciclo de conferências.

Desde 2008, a iniciativa já recebeu mais de 1200 candidaturas e distinguiu mais de 120 projetos, criando um movimento de desenvolvimento sustentável, mobilizando a sociedade civil, incluindo os jovens, e as empresas em torno da agenda da sustentabilidade.

Finalistas 10ª edição GPA Portugal

Agricultura

ASFERTGLOBAL LDA | Kiplant iNmass

Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra | Ervas Daninhas

Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas | Smart Farm

Câmara Municipal da Maia | Agricultura Biológica na Quinta da Gruta

Câmara Municipal de Serpa | CCBIO – Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo de Produção Biológico

Ecocenter | Hidroponia e Agricultura e Urbana

Fromageries BEL Portugal, S,A. | Leite de Pastagem Terra Nostra

G2Gi -Indoor Farming Solutions, Lda. | Grow to Green

Marca – Associação de Desenvolvimento Local | Viveiros de espécies autóctones – Marca – ADL

Cidades e Mobilidade Sustentáveis

Câmara Municipal da Amadora | Parque Urbano do Neudel

Câmara Municipal de Oeiras | Passeio Marítimo – troço Forte de S. Bruno / Cruz-Quebrada

Casas em Movimento | Smart Kiosk in Motion

Citibrain | Citibrain Smart Air Quality na cidade do Porto

Solar Trap – architecture | MUSCLE – EcoSmart Urban System for a NETZero Living

Gestão Eficiente de Recursos

Ampere Energy – Grupo Casais | Ampere Energy Portugal

Associação BLC3 – Campus de Tecnologia e Inovação | Centro Bio

Câmara Municipal de Guimarães | Academia de Ginástica de Guimarães – Projeto Modelo de Carbono Zero

Cimpor Cimentos de Portugal – Empresa do Grupo Intercement | Instalação de secador para aproveitamento de gases quentes e secagem de combustíveis

Coca-Cola European Partners Portugal, Unipessoal, Lda | Eficiência energética 2020

EPAL, S.A. | ETAR da Guia 0% Energia

LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos | Estratégia 3M – menos resíduos, menos carbono, mais Clima

Metropolitano de Lisboa | Gota a gota poupa – Redução do consumo de água no Metropolitano de Lisboa

PRIO Biocombustíveis, S.A. | PRIO Top Level . Waste to Biofuels

Resiquímica – Resinas Químicas, S.A. | ERIS – Eco and Renewable Integrated Solutions

Indústria 4.0

BITCLIQ | BIG EYE – Smart Fishing

GoParity | GoParity

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento | SmartFarmer

Webco2zero | webco2zero

Iniciativa de Mobilização

Câmara Municipal de Guimarães | EDUCABICLA

CTT – Correios de Portugal S.A. | Compensação Carbónica Participativa

EDP Comercial | A Casa Mais Eficiente de Portugal

H Sarah Trading, Unipessoal, Lda. | Projeto “Roupas Usadas Não Estão Acabadas!”

LIPOR | Geração +

Ocean Alive | Mariscar SEM Lixo

Serviços de ação social da Universidade de Coimbra | Menos é igual a Mais

WWF | Hora do Planeta

Iniciativa Jovem

Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe – Cacia | Educar para a Sustentabilidade

Colégio de Amorim | Amor(im) Voluntariado

Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas | Biocompostor

Escola EB 2,3 D. Afonso, IV Conde de Ourém | AGIR

Escola Secundária Manuel Cargaleiro | Uma gota por um futuro

Escola Secundária Maria Lamas | Poluição Luminosa

Investigação e Desenvolvimento

Centro de Ecologia Funcional / Universidade de Coimbra e ESAC / IPC | INVADER-B – Gestão de plantas INVasoras em Portugal: da prevenção à DEteção Remota e controlo biológico de Acacia longifolia

César Augusto da Silva Henriques | EcoX

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa | BIOTESTE – Testes de diagnóstico rápido baseados em biopolímero produzidos por bactérias a partir de resíduos alimentares

Finertec Gas, Lda. | Instalação para redução da pressão de gás natural

Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | NutraBrass – Nutracêuticos derivados de Brassicacea: Processamentos a alta-pressão de excedentes de vegetais crucíferos para recuperação de ingredientes biologicamente ativos com efeito na saúde

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | ECO-Zement: Reutilização do resíduo de “cracking” catalítico em leito fluidizado da refinação de petróleo em materiais à base de cimento

LAQV – REQUIMTE, Nova University of Lisbon | PURECleanMIP

Luísa Paula Viola Afonso Barreira | GreenTreat – Aplicação sustentável de microalgas no tratamento terciário de efluentes urbanos em Estações de Tratamento de Águas Residuais no Algarve

Sara Rute Monteiro Silva e Sousa | Economic Valuation of Environmental Impacts Generated by Electricity Production through Renewable Energies in Portugal

Mar

ALGAplus Produção e Comercialização de Algas e Seus Derivados | Cultivo de algas marinhas BIO

Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | GENESIS – Green cascade strategy for the recovery of biopolymers from marine waste streams integrating ionic liquids and pressurized CO2 (Estratégia verde em cascata para a recuperação de biopolímeros de resíduos marinhos integrando Líquidos iónicos e CO2 pressurizado)

Instituto Politécnico de Leiria | AMALIA – «Algae-to-market lab ideas» – Valorização das algas marinhas invasoras da costa ibérica

Sun Concept, Lda | Sun Concept, Solar Boat Builders

Universidade do Minho | Código de barras de ADN na inventariação, monitorização e conservação da biodiversidade marinha Portuguesa

WWF Mediterranean Foundation – Portugal | CO-PESCA 2 – Implementação do Comité de co-gestão para a Apanha de Percebe do Arquipélago das Berlengas

Turismo

Almáa, Lda | Almáa Sintra Hostel

Associação Almargem | GR13 – Via Algarviana

Câmara Municipal de Viana do Castelo | Geoparque Litoral de Viana do Castelo

Cocoon Eco Design Lodges | Cocoon Eco Design Lodges

Direção Regional do Ambiente | Miosótis Azores

Farmer Expeience | Campónio – Experiências com verdadeiros produtores

NEYA Lisboa Hotel | Sustentabilidade do NEYA Lisboa Hotel

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Prémio «Inovação Social» Green Project Awards – Sociedade Ponto Verde

Associação Juvenil Transformers | Escolas de Superpoderes

Associação para a Promoção da Segurança Infantil | Ruas do Bairro, Amigas das Crianças

BIPP – Inclusão para a Deficiência, Associação. | SEMEAR

Fundação ADFP | Trivium – Parque Biológico Serra da Lousã, Espaço da Mente e Templo Ecuménico Universalista

Ineditapanoplia Club (A.K.A. Critical Concrete) | Critical Change

Junta de Freguesia de Campolide | Pago em Lixo

1000Rostos Associação Social | Vintage for a Cause

Ocean Alive | Guardiãs do Mar: salvar o ambiente, preservar empregos

Oficina – Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres | bgreen – ecological film festival