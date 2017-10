Easyjet premeia passageiro número 15 milhões no Aeroporto de Faro

O pequeno Esteban Moreno, de 4 anos de idade, filho de pai espanhol e mãe francesa, foi o passageiro número 15 milhões da Easyjet no Aeroporto de Faro. E por isso, na manhã de hoje, quinta-feira, 26 de outubro, teve direito a uma festa com sumo de laranja algarvia e cupcakes antes da partida do voo (EZY6793), às 12h35, para Lyon, depois de umas férias com a família, em Olhão.

A efeméride foi uma grande surpresa para a mãe, Sandrine Mas, que visitou o Algarve pela primeira vez. Já o pai, Juan Antonio Moreno, um fisioterapeuta madrileno a viver há 14 anos em França, já tinha estado na região durante uma viagem a Sevilha, e não escondeu a alegria de poder voltar a voar para um destino à escolha, oferta da companhia.

A ocasião marcou também os 18 anos de operações da Easyjet no Algarve, sendo que a companhia representa 18 por cento do tráfego total do Aeroporto de Faro. Só no ano passado, as operações cresceram 20 por cento, com um grande contributo do mercado francês.

Estiveram presentes Alberto Mota Borges, diretor do Aeroporto de Faro, e José Lopes, diretor da EasyJet em Portugal.