Draga de 80 metros vira na barra da Armona

Política Jerónimo de Sousa faz comício em Faro a 27 de Janeiro No arranque de 2018, o Partido Comunista Português (PCP) promoverá no sábado, dia 27 de Janeiro, um comício regional, que terá lugar no Grande Auditório da Universidade do Algarve...

Política PCP questiona futuro das Ruínas Romanas de Milreu No dia 2 de janeiro, uma delegação do PCP, integrando o deputado Paulo Sá eleito pelo Algarve, visitou as Ruínas Romanas de Milreu (concelho de Faro), acompanhada por representantes...