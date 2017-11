Designer Outlet Algarve abre portas a 23 de novembro

O maior outlet do Algarve e o primeiro na Europa a estar integrado com uma loja IKEA, um centro comercial e uma área de lazer ao ar livre. Resultante de uma joint venture entre a IKEA Centres e o Grupo Mutschler, o novo Designer Outlet Algarve inaugura sob a gestão da operadora austríaca ROS Retail Outlet Shopping.

A partir das 17 horas do dia 23 de novembro, o Algarve passa a contar com o maior outlet da região, em Loulé. Numa primeira fase, o Designer Outlet Algarve irá integrar mais de 50 marcas de moda e lifestyle num espaço com 13.000 m2, permitindo aos visitantes aproveitar descontos permanentes de 30 até 70% sobre o preço de venda recomendado, durante todo o ano.

No Designer Outlet Algarve, os visitantes vão encontrar grandes marcas de moda masculina e feminina, infantil, lifestyle e desporto reconhecidas mundialmente, num espaço com arquitetura inspirada numa típica vila algarvia e a garantia de uma oferta completa numa atmosfera única.

O Designer Outlet Algarve é gerido pela operadora ROS Retail Outlet Shopping e completa a realização do maior complexo comercial da região Sul, resultante de uma joint-venture entre a IKEA Centres e o grupo Mutschler.

Thomas Reichenauer, Managing Director da ROS Retail Outlet Shopping comenta que «é com grande satisfação que trazemos a Portugal e ao Algarve um conceito de outlet internacional ajustado às características da região, que combina o melhor de 20 anos de inspiração no desenvolvimento e operação de outlets internacionais com a escolha de uma localização tão única como o Algarve. Ao lado do MAR Shopping Algarve e loja IKEA, não podíamos estar mais orgulhosos desta parceria com a IKEA Centres e estamos prontos para receber e inspirar todas as pessoas com a abertura de um conceito inovador e único em Portugal».

Segundo Miguel Guerreiro, diretor-geral do Designer Outlet Algarve, «em breve, abriremos as portas do maior outlet do Algarve, oferecendo a todos os nossos visitantes o acesso exclusivo a marcas de moda e lifestyle num ambiente inspirador. Além do acesso a descontos permanentes até 70 por cento, vamos proporcionar campanhas e eventos exclusivos durante todo o ano, evidenciando a atratividade do Algarve além dos meses de verão e potenciando o setor da moda como um dos polos de atração da região. É com grande orgulho que somos já membros da Associação de Turismo do Algarve».

Instalado numa região de referência para o turismo nacional e internacional, o novo Designer Outlet Algarve ambiciona reforçar a dinamização do Algarve durante todo o ano, com objetivo de lutar contra a sazonalidade, através do acesso permanente às melhores marcas de vestuário e lifestyle, assegurando uma oferta variada e de qualidade, com acesso exclusivo a descontos permanentes.

Diretor-geral é algarvio

Em setembro, a ROS Retail Outlet Shopping nomeou Miguel Paraíso Guerreiro como responsável do primeiro projeto gerido pela operadora austríaca em Portugal, com abertura prevista para 23 de novembro, em Loulé.

Na Indústria da moda e Luxo há mais de 15 anos, com experiência em projetos na Europa e Médio Oriente, Miguel Guerreiro assume um novo desafio com a direção-geral do novo Outlet do Algarve.

O novo diretor-geral do Designer Outlet Algarve especializou-se em Gestão de Ativos Imobiliários, Conceção de Centros Comerciais, Desenvolvimento de Negócio Internacional, Modelo de Franchising, Gestão de Marca, Desenvolvimento de Produto e Finanças.

O profissional iniciou a sua carreira em Portugal na Projeto Têxtil com marcas como Mango, Tally Weijl e victorvictoria como Director-Geral, em 2012 assumiu o cargo de Retail Director do grupo Azadea, no Qatar, a empresa master franchising do grupo Inditex, Salsa, Virgin e outras.

A carreira de Miguel Guerreiro passa agora pela ROS Retail Outlet Shopping, empresa responsável pela comercialização e gestão do Designer Outlet Algarve, conhecida pelos seus conceitos inovadores em centros outlet, com mais de 20 anos de experiência em Designer Outlets.

De naturalidade algarvia, Miguel Guerreiro mão esconde a satisfação de liderar este novo empreendimento comercial. «É com grande orgulho que integro a gestão de um projeto que nasceu da inspiração no típico ambiente algarvio, com a ambição de evidenciar o potencial da região enquanto destino para todas as estações do ano, alavancando o setor da moda como um dos polos de atração do Algarve. Nesse contexto, no Designer Outlet, os nossos visitantes poderão aproveitar as melhores oportunidades com descontos permanentes até 70 por cento em marcas de moda premium e lifestyle, disfrutando de uma experiência única e internacional, além das características singulares e tão especiais que o Algarve proporciona durante 356 dias».

Inspirado na arquitetura regional, o Designer Outlet Algarve irá integrar 65 lojas ao ar livre, na primeira fase, distribuídas por 13.000 m2, simulando as ruas de uma típica vila algarvia, onde não faltam as tradicionais chaminés ou as paredes caiadas de branco para oferecer uma verdadeira experiência algarvia.

Em conjunto com o MAR Shopping Algarve, o Designer Outlet Algarve vai possibilitar aos visitantes encontrarem uma ampla oferta de marcas premium e de diversos segmentos, para que tenham uma experiência de compra única, assente na diversidade da procura e oferta para todos os gostos.

Em funcionamento a partir de 23 de novembro, o Outlet gerido pela ROS Retail Outlet Shopping fará parte do novo complexo comercial do Grupo IKEA, integrado com o MAR Shopping Algarve e loja IKEA, um projeto que representou um investimento global de 200 milhões de euros e a criação de 3.000 postos de trabalho na região.

Sobre a IKEA CENTRES

A IKEA Centres faz parte do Grupo IKEA, empresa com mais de 40 anos de experiência a gerir centros comerciais de sucesso. Atualmente acolhemos e servimos mais de 460 milhões de visitantes por ano, um número que irá chegar a um bilião nos próximos cinco a sete anos. Os nossos clientes crescem em número e em vontade de, connosco, viverem as melhores experiências e assim continuará a acontecer quando passarmos das atuais 43 localizações em 15 países para mais de 70 em 2025. Os nossos lojistas e parceiros também se mantêm e crescem connosco, sendo atualmente 1.600 as marcas que operam em 7.000 lojas. A Visão IKEA – “Criar um melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas” – sempre nos guiará. São as pessoas que nos ajudam a concretizar diariamente esta visão extraordinária. Mais informação em www.shopandmeet.com

Sobre o MUTSCHLER GROUP

O Grupo Mutschler, sediado na Alemanha e em Zurique, desenvolve propriedades comerciais de alta qualidade. Os serviços prestados pela empresa cobrem todas as fases do desenvolvimento do projeto, desde a aquisição de terra, pleneamento e aplicações para financiamento. O Mutschler Group é responsável por projetos como o Swiss shopping centre Wallis, que ocupa 10,000 m2 ou o retail parque em Würzburg com uma área de 20,000 m2. Os projetos atuais incluem o Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Designer Outlet Algarve e Designer Outlet Croácia. Além destes a empresa é responsável por projetos prestigiados como edifícios residenciais nos Estados Unidos, maioritariamente no Texas e em Portland, Oregão. Mais informação em www.mutschler-immobilien.com

Sobre a ROS RETAIL OUTLET SHOPPING

A ROS Retail Outlet Shopping, com sede em Viena, é uma empresa de gestão de centros e aconselhamento para imóveis comerciais, especializada em Designer Outlets e conceitos inovadores de Outlet Shopping. Os fundadores, Thomas Reichenauer e Gerhard Graf possuem, em conjunto, mais de 20 anos de experiência em empresas de desenvolvimento e operação internacionais de imóveis comerciais. O ROS Retail Outlet Shopping abrange todas as fases, desde a procura da localização e desenvolvimento à própria operação, incluindo o aluguer, marketing, revenda, instalações e atividades financeiras.

O portfólio da ROS Retail Outlet Shopping inclui as seguintes localizações: Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Shopinn Brugnato 5 Terre, Designer Outlet Warswaza, Designer Outlet Sosnowiec, Designer Outlet Gdansk, Premier Outlet Budapest e o Designer Outlet Algarve, que fazem parte dos projetos atualmente em operação.

Mais seis novos desenvolvimentos na Alemanha, França, Polónia, Itália, Espanha e Croácia estão projetados pela ROS – Retail Outlet Shopping colocando a empresa no 8º lugar no Mercado de Operadores de Outlet Europeu.

Mais informação em www.ros-management.com