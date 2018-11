Conferência em Vilamoura debate Sustentabilidade do Turismo Residencial no Algarve

A iniciativa do consultor de desenvolvimento turístico Andrew Coutts, CEO do ILM Tourism and Hospitality Real Estate Group Portugal, coorganizado pelo Dengun Digital Group, a conferência de um dia será realizada no Anantara Vilamoura Algarve Resort na sexta-feira, dia 23 de novembro.

«O que torna esta conferência diferente é que está muito focada no Algarve e, apesar de ter havido uma grande ebulição em termos de investimento e desenvolvimento gerados por Lisboa e pelo Porto, o Algarve mostrou uma resposta mais tímida em termos de investimento», explica Andrew Coutts.

«Existem muitos locais no Algarve que têm uma permissão de planeamento que pode ser explorada e projetos que estavam em desenvolvimento há cerca de 15 anos, antes da crise, que nunca foram desenvolvidos ou precisam ser redesenhados, repensados e reenergizados para refletir as mudanças no mercado desde então».

Andrew Coutts ainda diz que, em termos do movimento de sustentabilidade, Portugal está «um pouco atrasado» e agora, apenas três anos após o final da crise, «este assunto precisa de ser explorado e discutido».

«O Algarve é uma região na qual a maior parte do desenvolvimento se situa ao longo da costa, mas existem algumas áreas impressionantes e inexploradas no interior que sofrem com a desertificação humana. Esperamos criar um dinamismo e um movimento para operadores, investidores e promotores imobiliários, e achamos que o otimismo atual e a atmosfera de bem-estar são propícios para um evento como este, no qual as partes interessadas podem reunir-se e discutir as questões e oportunidades existentes para algumas dessas áreas», acrescenta.

O evento inclui um line-up de palestrantes, todos especialistas em seus campos, incluindo André Jordan, do Grupo André Jordan; Scott Bennett, Vilamoura World; Pedro Fontainhas e Carlos Leal, Associação Portuguesa de Resorts (APR); Miguel Fernandes, Dengun; Júlio Delgado, Ombria Resort; Gerry Fagan, DDM; Ricardo Guimarães, Confidencial Imobiliário; Charles Weston Baker, consultor de desenvolvimento de resorts; Alexandra Gonçalves, diretora regional da Cultura do Algarve; e Bruno Mendes, IAD Portugal.

Dez anos após o início da crise financeira global e agora quase três anos na fase de recuperação e expansão do mercado, a conferência abordará os aspectos estratégicos do segmento do turismo residencial no contexto da economia do turismo algarvio, uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o destino e o ciclo económico inerente ao mercado.

Os temas da conferência incluem: criar um destino turístico sustentável no Algarve; o efeito multiplicador do turismo no turismo residencial e no alojamento turístico; Tribos de Viajantes 2030 – novos mercados e impulsionadores da demanda; idosos, aposentados, millennials – que demográficos? Novos investidores, visão de curto prazo, ciclos de mercado; social media e marketing digital, novos canais de distribuição de vendas e players; novos resorts e conceitos de alojamento turístico, tendências de produtos e inovação; autenticidade e novas culturas.

O programa está disponível no website do evento.