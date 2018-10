Comité Executivo da Altice Portugal faz périplo por Faro, Monchique, Olhão e Alcoutim

O Comité Executivo da Altice Portugal, liderado pelo seu presidente executivo, Alexandre Fonseca e o Diretor Geral da Altice Labs, vão deslocar-se ao Algarve para um conjunto de iniciativas, onde está contemplado também o contacto com os colaboradores da empresa, nos dias 3 e 4 de outubro.

A Altice Portugal tem presente na sua estratégia o conceito de proximidade, que se estende além da aposta tecnológica, passando também pela proximidade ao território e responsabilidade social. Por isso mesmo, tem investido em zonas de baixa densidade populacional em cobertura tecnológica, investimento e emprego, fazendo-o de forma transversal a todo o país. Levar as novas tecnologias a todo o território é fundamental para aumentar a inclusão digital, o acesso a serviços avançados e o desenvolvimento social, e este é um caminho que a Altice Portugal vai seguir.

Programa de quarta-feira, 3 de outubro

10h15 – Ação Altice Portugal com Câmara Municipal de Faro

Será assinado um protocolo de expansão da rede de fibra ótica no Concelho, constituindo uma segunda fase de investimento, potenciando o acesso de todos a tecnologia de última geração. Anúncio do apoio ao projeto Algarve Tech Hub, uma Silicon Valley do Algarve que vai nascer na Universidade do Algarve, ligado a empresas TIC, muito virado para o setor do turismo.

12h00 – Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, Faro

Assinatura de protocolo de colaboração entre Altice Labs e a Universidade, no sentido de promover a captação e retenção de talento na região, bem como no desenvolvimento de projetos académicos de interesse público ou de negócio que dinamizem a economia regional.

15h30 – Visita às Termas de Monchique

Visita às Termas de Monchique depois dos incêndios que assolaram a região com presença dos presidentes da Câmara Municipal de Monchique, e de Silves, com elementos da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o diretor das Termas de Monchique. Será feito um balanço da cooperação entre as entidades.

Programa de quinta-feira, 4 de outubro

10h30 – Iniciativa na Câmara Municipal de Olhão

Assinatura de protocolo no âmbito da descentralização da Altice Labs para o Algarve, dinamizando o contexto de inovação, desenvolvimento tecnológico e promoção do investimento privado no Concelho e na Região, através da fixação de novas empresas, sejam estas unipessoais, start-ups ou PME’s que vejam neste projeto condições favoráveis para a sua atividade económica, potenciando a retenção e captação de talento. Promoção de apoios a estudos académicos e projetos privados na área da inovação, viabilizando o seu desenvolvimento, facto este essencial para os seus autores. Entrega de quatro tablets aos quatro agrupamentos escolares, no âmbito do eixo de responsabilidade social da Altice Portugal, tendo em conta que, para a empresa, os conceitos de proximidade e de igualdade de oportunidades começam na educação.

11h00 – Câmara Municipal de Alcoutim

Será assinado um protocolo no âmbito das Smart cities, com o município, evento que contará com a presença do administrador de B2B (Business to business) João Sousa. A Altice Portugal dispõe de várias soluções para Smart cities, desde a área de educação, passando pelas utilities. Face à sua capacidade de evoluir do ambiente laboratorial para a realidade, a Altice Portugal tem já um conjunto de soluções de apoio às Smart Cities implementadas, nomeadamente de Telemetria de Água em Vale de Lobo com IoT Place (Thing Works); 1500 Sensores de enchimento em Contentores (Lisboa); e um piloto ambiental com sensores de qualidade do ar e IoT Place (Sintra). O objetivo é, juntamente com parceiros tecnológicos, garantir aos municípios uma oferta desenhada à medida das suas necessidades.