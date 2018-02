Começam hoje o VII Festival Internacional de Percussão de Portimão e o IV ENCONTRóBAIXO

Portimão recebe a partir de hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro, o VII Festival Internacional de Percussão de Portimão [FIntPP] e IV ENCONTRóBAIXO [FIntPP], que este ano terá pela segunda edição consecutiva, o Carnaval como pano de fundo. Promovido pela Academia de Música de Lagos – Conservatório de Música de Portimão Joly Braga Santos.

O Grande Desfile de Abertura está marcado para as 10h30, na Praça da República contará mais uma vez com o grupo BOMBOÉMIA (Universidade do Minho) e com a participação de 530 alunos do Centro Escolar do Pontal, do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo e de 100 crianças do Externato TiTé, que desfilarão trajados até à Praça do Município.

Mais tarde, às 21h30, o Grande Auditório do TEMPO dedica a primeira noite do evento à música tradicional japonesa e às grandes composições da «mãe» da marimba Keiko Abe. O palco estará a cargo da Orquestra de Sopros do Algarve, dirigida por João Rocha, com dois grandes nomes da marimba clássica Maikel Claessens e Ramon Lormans (Holanda).

No dia seguinte, 10 de fevereiro, às 21h30, o Grande Auditório TEMPO recebe «Músicas do Mundo» com a apresentação do primeiro Álbum de Vasco Ramalho: «Essências de Marimba: Fados & Choros», que apresenta temas imortalizados pela voz de Amália Rodrigues tais como «Ó gente da minha Terra», «Coimbra», «Casa da Mariquinhas», «Barco Negro» passando pelo virtuosismo de Carlos Paredes com transcrições feitas para marimba.

Do outro lado do Atlântico, farão parte temas como «Espinha de Bacalhau» e vários choros transcritos para marimba. Conta com Tuniko Goulart (Guitarra), Convidados especiais Vicky Marques na bateria, exímio no cruzamento de influências em Etno/Latin, Edu Miranda no bandolim, Vincent Houdijk no vibrafone, Dino D´Santiago e César Matoso na voz. Não perca às 21h00, o «Chamamento» dos BOMBOÉMIA (Universidade do Minho) no Largo 1º de Dezembro, em frente ao TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

No dia 11 de fevereiro, pelas 21h30, o Auditório do Museu de Portimão recebe o terceiro concerto do Festival com Música Contemporânea que trará o Duo Buchla Music Easel & Double Bass, com Miguel Leiria Pereira (Conservatório Nacional de Lisboa) no Contrabaixo e Armando Teixeira nos Sintetizadores Analógicos. O projeto confronta um certo universo analógico da música eletrónica com o Contrabaixo acústico, tendo como ponto de partida o sintetizador «Buchla Music Easel» e re-visitando materiais que foram explorados por compositores e músicos do século XX, onde através de improvisação livre prestamos homenagem à era do Experimental, Conceptual e Avant Garde.

Na noite de 12 de fevereiro, pelas 19h00, a Casa Manuel Teixeira Gomes recebe uma Noite do Sunset Contrabaixo Romântico: «From Portimão with Love» que será levada a cena pelo Ensemble Piazollíssimo, composto por um grupo de cinco músicos onde a formação instrumental foi escolhida à imagem do quinteto originalmente criado por Piazzolla.

No dia 13 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, pelas 14h30, é a vez do Grande Desfile de Encerramento «Batuca no Carnaval» com várias Associações Município de Portimão num percurso que promete animar o centro da cidade (Largo da Mó | Alameda da República | Rua Direita | Largo da Câmara | Coreto de Portimão. Ambos os desfiles contarão com a Orquestra de Percussão AML em parceria com a Orquestra Intercultural de Lagos, Lagoa, Portimão e Loulé.

O tradicional concerto de encerramento com todos os participantes terá lugar dia 13 de fevereiro, pelas 21h30, no Grande Auditório do TEMPO, sob direção artística de Vasco Ramalho (VII FINTPP) e Bruno Vítor (IV ENContróBaiXo). Juntará os ritmos afro tribais de André Rodrigues & Marisa Paulo, e apresentação de Ludwig Albert e Rodrigo Marques em Marimba, para fechar em grande a terça-feira de Carnaval.

Prestigiados músicos de renome nacional e internacional

Ambos os eventos reúnem até 13 de fevereiro, prestigiados músicos de renome nacional e internacional, contando com workshops de Vincent Houdijk (Vibrafone / Holanda), Maikel Claessens (Tímpanos e Percussão Orquestral / Holanda), Ramon Lormans (Marimba / Holanda), Ludwig Albert (Marimba / Bélgica), Vicky Marques (Bateria / Portugal), André Rodrigues & Marisa Paulo (Afro-Mandingue / Portugal), Bomboémia & Miguel Carneiro (Percussão Luso-Brasileira / Portugal) & Tiago Rego (Percussão Tradicional Portuguesa).

Junta-se mais uma vez ao já icónico ENContróBaiXo, que na sua IV Edição trará o grupo de tango Algarvio Piazzollíssimo (Portugal), Miguel Leiria (Conservatório Nacional de Lisboa), Hugo Santos (Portimão /Portugal) e Gabor Bolba (Orquestra Clássica da Madeira / Hungria).

Do programa fazem parte a realização de mais de 15 workshops, cinco concertos e dois desfiles que se distribuirão por alguns dos espaços mais emblemáticos da cidade, como o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, Auditório do Museu de Portimão, Casa Manuel Teixeira Gomes, o Coreto de Portimão, Largo da Mó e a Praça da República.

A edição de 2018 ganha também uma nova aposta com a inclusão de Workshops dedicados à «Orquestra Intercultural», projeto promovido pela Academia de Música de Lagos no âmbito do Programa REEI – Rede de Escolas para a Educação Intercultural, para o período de 2017-2019.

A Orquestra Intercultural contará com Formadores Convidados em parceria com os Professores da Classe de Percussão AML Vasco Ramalho (Diretor Artístico do Festival), Tiago Pires, João Paias e Pedro Branco, e terá como momento alto a apresentação à comunidade no já tradicional Concerto de Encerramento VII FINTPP e IV ENContróBaiXo dia 13 de fevereiro às 21h30, no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

O programa do VII Festival Internacional de Percussão de Portimão [FIntPP] contempla ainda outras ações que merecem destaque, confira a programação completa aqui ou aqui. A bilheteira do Festival já está aberta na plataforma BOL.

O VII Festival Internacional de Percussão Cidade de Portimão [VII FIntPP] e IV ENContróBaiXo é uma iniciativa da Academia de Música de Lagos – Conservatório de Portimão Joly Braga Santos em parceria com o Município de Portimão e conta com os apoios da Junta de Freguesia de Portimão, da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Antena 2.