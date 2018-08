Comando e presidência da Cruz Lusa de Faro agradecem a todos os bombeiros

No rescaldo do incêndio florestal que atingiu os concelhos de Monchique, Portimão, Silves e Odemira, de 3 a 10 de agosto, Steven Sousa Piedade, presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa, e Vítor Brito, comandante operacional desta corporação tornam público «um agradecimento sincero a todos os seus bombeiros voluntários, assim como aos soldados da paz das muitas corporações do país que combateram o incêndio florestal, naquela que foi uma operação de grande complexidade».

A corporação dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa entrou em ação logo na primeira chamada do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), na sexta-feira, 3 de agosto com um total de cinco viaturas e 13 homens no terreno, permanecendo no terreno até às 20 horas de ontem, segunda-feira, 13 de agosto, altura em que ficaram concluídas as operações de consolidação.

«Uma das nossas viaturas regressou avariada, teve um problema na caixa de velocidades, mas tirando o cansaço dos nossos homens e mulheres, não houve problemas de maior a registar. Felizmente, nenhum dos nossos bombeiros ficou ferido. Tenho a certeza que todos deram o seu melhor e é por isso que quero agradecer o empenho em prol do bem comum. Foi uma missão muito difícil, mas mostraram estar aptos e deram um contributo importante na salvaguarda de pessoas e bens», sublinha Steven Sousa Piedade, que expressa ainda solidariedade para com as vítimas deste incêndio.

Em relação à forma como as operações decorreram, o presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa considera que«a Proteção Civil e aprendeu com o que aconteceu no ano passado em Pedrógão Grande, e seguiu o procedimento de retirar as pessoas antes do fogo se aproximar, o que na minha opinião, foi o correto».

Este incêndio marcou a estreia do novo Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF), recebido na corporação no dia 23 de junho, equipamento que resulta de uma candidatura apresentada em 2017 ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) Portugal 2020. A viatura custou 180 mil euros, foi financiada em 80 por cento, tendo a componente nacional sido comparticipada pelo Município de Faro. No terreno, esteve também o comandante Vítor Brito, que tomou posse a 14 de maio.

Em relação ao futuro, Steven Sousa Piedade, sublinha o compromisso por parte do Município de Faro em construir um novo quartel para os Bombeiros Sapadores da cidade. Quando o atual ficar vago «nós poderemos, em regime de comodato, vir a ocupar essa estrutura. No entanto, se isso não acontecer, estamos hoje em condições de avançar, pelos nossos próprios meios, para a construção de um novo quartel. O nosso já não tem condições mínimas de operacionalidade, pelo que urge resolver este problema, assim continuar o processo de reequilíbrio das contas da associação».