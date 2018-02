Casal francês parte hoje da Rota Vicentina para caminhada transeuropeia de 500 dias

«Deux Pas Vers l’Autre» é o nome do projeto que nasce da vontade de um casal de jovens franceses, Marie e Nil, em caminhar no sul da Europa, de Portugal até à Turquia. O trajeto, que começa hoje segunda-feira, dia 5 de fevereiro, representa um total de 10 mil quilómetros a pé, em 500 dias, através de 17 países e mais de 120 parques naturais, tendo como duplo objetivo a promoção da caminhada na Europa como uma atividade para as gerações mais novas, assim como a sustentabilidade social, cultural e ambiental, envolvendo a população local e reduzindo ao mínimo a pegada ecológica, nomeadamente com o programa «1kg for the Planet».

A associação Rota Vicentina dá um apoio especial a esta inicativa, cujos promotores optaram por passar pelo Caminho Histórico, Via Alpina e Via Dinarica.

Nestes primeiros 10 dias de um total de 500, Marie e Nil irão, para além de usufruir dos trilhos, conhecer alguns dos parceiros associados à Rota Vicentina, caminhar com membros da associação, participar numa ação de voluntariado conjunta, conhecer pessoas da comunidade local através dos produtos de turismo cultural.

A Rota Vicentina associa-se a esta grande caminhada, que vai ao encontro dos objetivos específicos da associação e dos investimentos que tem em curso no biénio 2017-2019, mais especificamente:

• Ao fazer grande parte do caminho através do Caminho Histórico, o projeto atrai a atenção para o interior, apostando em marketing territorial associado ao mundo rural, nomeadamente para novos mercados (gerações mais jovens);

• Ao ter uma campanha de marketing e comunicação ambiciosa e profissional, permitirá aumentar o conhecimento e notoriedade da Rota Vicentina na Europa, enquanto liga Portugal a algumas das mais conceituadas e carismáticas rotas pedestres da Europa;

• Ao ter uma forte componente de sustentabilidade e de proximidade com a cultura e pessoas locais, permitirá sensibilizar para questões do património e identidade.

Marie e Nil, de 29 anos e 31 anos, trabalhavam, respetivamente, nas áreas de recursos humanos e fotografia e vídeo, antes de se lançarem nesta grande aventura que será a travessia da Europa a pé.

Esta viagem poderá ser acompanhada nos canais de Facebook e no blog de «Deux Pas Vers l’Autre», assim como no Facebook da Rota Vicentina.

A Rota Vicentina é uma rede de percursos pedestres ao longo da costa Sw de Portugal que soma hoje cerca de 450 km sinalizados para caminhar entre Santiago do Cacém e o Cabo de S. Vicente. A Associação Rota Vicentina trabalha em parceria com entidades públicas e empresários locais, que defendem o Turismo de Natureza como via de desenvolvimento incontornável para esta região tão especial.

Formada pelo Caminho Histórico, Trilho dos Pescadores e Percursos Circulares, a Rota Vicentina propõe uma vivência única destes dois mundos: entre a cultura rural viva autêntica do interior e a costa surpreendentemente selvagem do Parque Natural do SW Alentejano e Costa Vicentina, que merecem toda a nossa atenção, para que assim se possam preservar por muitos anos.