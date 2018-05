Campanha de cartazes alerta para o «abandono» da EN125 em VRSA e Castro Marim

Política Assembleia da República aprova propostas do PCP sobre portos algarvios Hoje, dia 4 de maio, foram aprovadas na Assembleia da República propostas do PCP relativas aos portos algarvios. Mais concretamente, foi aprovado (com a abstenção do PS e voto...

Política Luís Graça defende Algarve pioneiro na luta contra alterações climáticas Um dos grande desafios lançados por Luís Graça, presidente da Federação do PS Algarve, durante a apresentação da recandidatura de António Costa, secretário-geral do partido, no dia 27 de...