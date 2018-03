Caixa de memórias futuras antevê o que será 2018 em Portimão

Uma pequena caixa branca com polaroids despertou a curiosidade de muitos daqueles que assistiram à apresentação da Câmara Municipal de Portimão na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no Parque das Nações, no dia 28 de fevereiro. No interior, as 25 fotografias impressas naquele formato clássico apresentam, na frente e no verso, imagens e informações sobre os 50 principais eventos agendados para 2018 naquele concelho do Barlavento.

Cada polaroid à moda antiga, cruza-se com as novas tecnologias, pois apresenta um código QR, para ser lido com um simples aplicativo possível de instalar em praticamente qualquer telemóvel atual. Com esta ferramenta, mesmo a quilómetros de distância, o futuro visitante da cidade poderá obter mais informações sobre a iniciativa que lhe despertou a atenção. Será direcionado para a página de facebook do município de Portimão, onde conseguirá consultar detalhes.

E haverá muito para ver, como a peça de teatro «Insónia», que voltará a levar Fernando Mendes ao Teatro Municipal de Portimão, entre 2 e 26 de agosto, a realização, pela primeira vez dos Campeonatos do Mundo de Windsurf Portimão 2018, entre 15 e 23 de setembro, o Pirate Week – Assalto a Alvor, entre 24 e 28 de agosto, assim como o Master Cup em Futsal, que contará com as duas equipas portuguesas Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal, a 25 e 26 de agosto ou o BPM Festival que retorna à cidade entre 20 e 23 de setembro.

Não são, contudo, apenas eventos na época alta, pois há ainda destaque para a tradicional Feira de São Martinho, para a festa da passagem de ano, para a F1 de Motonáutica, as Marchas Populares, a Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão, o Rallye Casinos do Algarve, o 56º Open de Portugal em Golfe ou a terceira edição da feira Start Work.

Ou seja, a verdade é que a mensagem que Portimão quis passar quando se mostrou naquele que é o maior palco português do sector é que não faltarão motivos, para todos os gostos e idades, para reservar uns dias para uma deslocação a Portimão. E como se a inovadora caixinha de memórias futuras não chegasse, ainda estiveram em palco, alguns daqueles que são os grandes nomes de peso destes eventos, como o ator Fernando Mendes, que desvendou um pouco do espetáculo, o capitão de equipa de futsal do Sporting João Matos, bem como o capitão do Benfica Bruno Coelho, os team managers de ambas as equipas, ou o piloto Miguel Praia.

Outra das novidades deste ano será a realização de um verdadeiro assalto pirata a Alvor com a realização da Pirate Week, numa produção da Polis Apoteose, que também teve direito a desvendar aquilo que apresentará a quem ganhar coragem para participar nesta aventura.

Concelhos algarvios levaram a Lisboa o melhor do que têm para oferecer

Quase não houve um concelho algarvio, de Sotavento a Barlavento, que falhasse a oportunidade de dar a conhecer o que tem de melhor no maior palco do turismo em Portugal. As novidades já não são apresentadas avulso, como outrora, mas num evento internacional por onde passam, em quatro dias, milhares de pessoas. Foi o caso do concelho situado no extremo ocidental que aproveitou para apresentar a aplicação móvel que permite explorar o território, criada a partir do projeto «Vila do Bispo GO – Museu da Paisagem», bem como do programa «História, Cultura, Património e Experiências em Vila do Bispo» ou «Vila do Bispo – uma Finisterra no Centro do Mundo», uma proposta de viagem pelas histórias mais remotas do concelho, desde o princípio dos tempos geológicos, passando pela era dos dinossauros, fluindo pelos mais antigos vestígios de presença humana revelados pela arqueologia, até às epopeias marítimas da primeira globalização. E para os adeptos do desporto ligados ao mar, houve ainda uma sessão de autógrafos e uma conversa com a campeã de bobyboard Joana Schenker, natural daquele local.

Numa iniciativa das Terras do Infante, da qual Vila do Bispo faz parte, com Aljezur e Lagos, foi ainda apresentada a iniciativa «Na Rota do Infante».

Já Lagos deu destaque à requalificação da Ponta da Piedade, à «Cataplana Experience» e ao novo vídeo promocional do município. Ainda a Barlavento, Lagoa aproveitou para anunciar que promoverá o primeiro Salão Imobiliário do Algarve, entre 7 e 9 de junho, no Centro de Congressos do Arade. Numa terra com um passado de vitivinicultura, sector que nos últimos anos tem vindo a ser um investimento de muitos privados, não podia também faltar a promoção do enoturismo.

Assim, a Quinta dos Vales apresentou o recente projeto «The Winemaker Experience», já notíciado no «barlavento». Também o projeto da conserveira Saboreal, que pretende recuperar, a tradição do fabrico de conservas de peixe na Baía do Rio Arade, deu a provar os seus produtos.

Silves, que se assume como capital da laranja, divulgou o projeto da nova rota alusiva a este citrino. Levou ainda, da região algarvia para a capital, os três vencedores do 1º Festival de Barmen Silves Capital da Laranja, deu a conhecer o novo vídeo da marca Silves Capital da Laranja e promoveu a XX Feira do Folar de São Marcos da Serra, agendada para entre 30 de março e 1 de abril.

A Sotavento, Olhão optou por dar a conhecer uma nova aplicação turística, um novo recurso tecnológico com particularidades únicas, que permite a turistas e residentes acederem a um conjunto de funcionalidades, informações e dicas úteis sobre o concelho.

São Brás de Alportel divulgou um portal turístico, o vídeo promocional e o programa da Feira da Serra 2018 na BTL. No extremo oriental, Vila Real de Santo António decidiu lançar a brochura «Viver, Sentir e Descobrir VRSA», reforçando ainda a aposta na «Eurocidade do Guadiana» enquanto novo destino turístico da Península Ibérica.

Matias Damásio abre cartaz do Festival da Sardinha 2018

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na Feira Internacional de Lisboa (FIL), que decorreu entre 28 de fevereiro e 4 de março, foi o palco escolhido pela Câmara Municipal de Portimão para divulgar os nomes que compõem o cartaz musical da edição deste ano do Festival da Sardinha. Matias Damásio, Raquel Tavares, Black Mamba e Ana Bacalhau são os nomes já confirmados para aquele que é o festival ex-libris da autarquia portimonense. Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, anunciou que a abertura do Festival estará a cargo de Matias Damásio, no dia 1 de agosto, seguindo-se uma banda local, a 2 de agosto, que será revelada mais tarde, enquanto no dia 3 será Raquel Tavares a animar a noite portimonense. Ainda no alinhamento, segundo a autarca, o penúltimo dia do Festival da Sardinha será reservado a Ana Bacalhau, encerrando portas no dia 5, com Black Mamba. Este foi apenas um dos 50 eventos que a autarquia destacou na BTL, como experiências a não perder, para aqueles que visitarem Portimão nos próximos meses.

Tavira destacou eventos do município ao longo do ano

Jorge Botelho, presidente da Câmara Municipal de Tavira, aproveitou a Bolsa de Turismo de Lisboa para destacar os vários eventos que compõem a programação municipal ao longo do ano.

Em breve, de 27 a 29 de abril, realiza-se a Mostra de Primavera. O Festival da Gastronomia do Mar está agendado para 18 a 27 de maio. Durante o verão estão prometidos «espetáculos para todos os dias».

Baixo Guadiana tem novo vídeo promocional

A associação Odiana esteve no dia 2 de março em Lisboa para a apresentação do novo vídeo de promoção daquele território. Com a exibição inserida no programa do município de Castro Marim, o novo vídeo está a ser preparado desde 2017 e visa a divulgação dos recursos e a promoção da oferta turística do Baixo Guadiana. «Apela aos sentidos, deixando a quem visualiza um desejo de querer ver, sentir, cheirar, ouvir e experimentar tudo o que o Baixo Guadiana tem para oferecer», enalteceu

a associação.